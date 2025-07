El dólar repunta, ¿está Waller listo para asumir la presidencia de la Fed? 💡

El dólar estadounidense pierde valor hoy, interrumpiendo así el ciclo de alzas observado durante la semana. El par EUR/USD cae actualmente un 0.5%, con las caídas acentuándose después de que Jerome Waller declarara que, si Trump le pide asumir el cargo de presidente de la Reserva Federal, aceptará. El banquero central añadió que, en lo personal, no observa un aumento en las expectativas de inflación a largo plazo, lo que podría sugerir que está a favor de recortes de tipos más rápidos. Además, Kevin Warsh, exmiembro de la Fed y posible candidato para suceder a Jerome Powell, pidió en CNBC un “cambio de rumbo” en la Reserva Federal, criticando a la actual dirección por su manejo de la inflación y su resistencia a reducir los tipos. Según Warsh, al “esperar los datos”, la Fed estaría socavando su credibilidad y la confianza en la eficacia de su política monetaria. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El par detuvo su caída dentro de la media móvil exponencial de 200 periodos en el intervalo H4 y actualmente está rebotando y poniendo a prueba nuevamente la zona definida por las medias móviles exponenciales de 50 y 100 periodos. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "