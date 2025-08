El dólar se fortalece frente a la mayoría de las divisas

El dólar estadounidense se fortaleció frente a la mayoría de las divisas. El franco suizo, el dólar australiano y el dólar neozelandés se mostraron particularmente débiles en la primera parte del día. La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, afirmó que dos recortes de tipos de interés en 2025 siguen siendo apropiados, aunque la decisión en septiembre aún es incierta. Reconoció que el mercado laboral se está debilitando y que la Fed "no puede esperar eternamente" para actuar. En su opinión, el impacto de los aranceles en la inflación será limitado y la política monetaria debería seguir dependiendo de los datos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Goldman Sachs pronostica que la Fed podría recortar los tipos en septiembre, potencialmente hasta 50 puntos básicos, si el desempleo se dispara bruscamente. El escenario base asume tres recortes de 25 puntos básicos para finales de año. El factor clave será el informe del mercado laboral; un aumento de la tasa de desempleo podría acelerar el ciclo de flexibilización. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) anunció su intención de permitir el comercio al contado de criptomonedas en las bolsas de futuros registradas ante la CFTC. Noticias de Asia-Pacífico El negociador comercial japonés, Akazawa, regresa a EE. UU. para ultimar los detalles del nuevo acuerdo, y se esperan nuevas conversaciones. Las actas de la reunión de junio del Banco de Japón estaban en gran parte desactualizadas, pero confirmaron un enfoque cauteloso para la normalización de la política monetaria. Los miembros señalaron que la inflación está superando las previsiones, pero enfatizaron la necesidad de evaluar los riesgos comerciales y las ganancias corporativas. A pesar de la incertidumbre, el Banco de Japón tiene la intención de continuar subiendo las tasas si los datos confirman sus proyecciones. El PMI final del sector servicios de Japón subió a 53,6 en julio, impulsado por una fuerte demanda interna a pesar de la disminución de los pedidos de exportación. El crecimiento del empleo se desaceleró debido a la escasez de mano de obra y los presupuestos ajustados. La presión sobre los precios disminuyó en toda la economía. El PMI compuesto subió a 51,6, y el sector servicios se mantuvo como el principal motor del crecimiento. El PMI privado del sector servicios del S&P 500 de China subió a 52,6 en julio, su nivel más alto desde mayo de 2024. El crecimiento se vio respaldado por una fuerte demanda interna y de exportación, especialmente en el sector turístico. El empleo aumentó más rápidamente y las empresas subieron los precios por primera vez en seis meses debido al aumento de los costos de los insumos. Sin embargo, el PMI compuesto cayó a 50,8 debido a la debilidad del sector manufacturero.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "