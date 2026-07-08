El dólar se recupera: el regreso de las hostilidades en Medio Oriente drena los mercados de divisas

El mercado de divisas ha adoptado una postura defensiva tras una repentina escalada en el conflicto entre Irán y Estados Unidos. El ataque de Irán contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz puso fin al alto el fuego de un mes que estaba vigente. Como resultado, la prima de riesgo geopolítico ha vuelto al mercado FX, drenando capital desde la mayoría de las divisas y redirigiéndolo hacia el dólar estadounidense.

Cronología de la escalada: ¿cómo colapsó el memorando?

La renovada escalada siguió la siguiente secuencia de eventos:

Firma del memorando: el mes pasado, Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo temporal de 60 días. El acuerdo garantizaba el paso seguro y sin peajes para los barcos a través del estrecho de Ormuz , a cambio de la suspensión temporal de las sanciones estadounidenses sobre las exportaciones de petróleo iraní y el inicio de negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán .

Irán ataca buques comerciales (inicio de la escalada): Irán violó el acuerdo al atacar tres barcos comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz , incluido un buque metanero que transportaba gas natural licuado .

Represalia de Estados Unidos: en respuesta a los ataques contra el transporte marítimo comercial, las fuerzas estadounidenses lanzaron un ataque de represalia a gran escala contra más de 80 objetivos en Irán . Washington también restableció inmediatamente las sanciones sobre el comercio de petróleo iraní.

Contraataque iraní: Teherán respondió con otra ola de ataques, esta vez contra sitios en Baréin y Kuwait .

Fin oficial del alto el fuego: hablando con periodistas durante la cumbre de la OTAN en Ankara, Donald Trump puso fin a cualquier especulación al declarar que el alto el fuego había terminado (“en lo que a mí respecta, se acabó”). El presidente criticó duramente al liderazgo iraní, calificándolos como “escoria” y “mentirosos”, descartando efectivamente cualquier regreso cercano a la diplomacia.

Reversión en el mercado FX: la aversión al riesgo pesa sobre las monedas de mercados emergentes

Las monedas más pequeñas de mercados emergentes son las mayores perdedoras de la sesión de hoy, cediendo rápidamente las ganancias acumuladas durante las últimas semanas de relativa calma geopolítica.

El forinto húngaro es el activo de peor desempeño hoy (EUR/HUF: +0,85%, USD/HUF: +1,0%), cayendo a un mínimo de dos meses frente al euro y a un mínimo de tres meses frente al dólar estadounidense. Sin embargo, el forinto entró en esta nueva fase del conflicto en Medio Oriente desde una posición de considerable fortaleza, retrocediendo desde máximos de varios años alcanzados gracias al optimismo de los inversionistas tras la victoria del partido de Peter Magyar en las elecciones parlamentarias. Para el HUF, el movimiento actual puede representar una corrección justificada después de que la mayoría de los acontecimientos positivos ya habían sido incorporados en los precios. Cualquier apreciación adicional probablemente dependerá de mejoras más estructurales en la economía húngara, particularmente de una mayor inversión extranjera directa.

Junto con el forinto, el rand sudafricano (USD/ZAR: +0,6%, EUR/ZAR: +0,4%) y la rupia india (USD/INR: +0,5%) también registran pérdidas generalizadas. India sigue dependiendo directamente de los envíos de petróleo crudo que pasan por el estrecho de Ormuz, mientras que Sudáfrica depende en gran medida de productos refinados de petróleo. Mientras tanto, el zloty polaco cae alrededor de un 0,3% frente al euro y al dólar estadounidense.

Gráfico 1: Tipos de cambio EUR/HUF y USD/HUF (amarillo)

Fuente: xStation5

EUR/USD: los bajistas recuperan la ventaja

El aumento de la aversión al riesgo también está pesando sobre el complejo más amplio de divisas del G10. Las únicas excepciones destacables son el dólar neozelandés, respaldado por la reciente alza de tasas del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda hasta el 2,50% y los comentarios restrictivos del gobernador del RBNZ, y la corona noruega, que continúa beneficiándose de la renovada presión alcista sobre los precios del petróleo.

La reanudación de las hostilidades en Medio Oriente ha borrado efectivamente una semana de ganancias en el EUR/USD. El par de divisas más negociado del mundo ha caído cerca de un 0,4% desde ayer y, pese a una cotización relativamente estable hoy, sigue siendo vulnerable a nuevas caídas. Esto es especialmente cierto considerando que es poco probable que el Banco Central Europeo responda con el tipo de retórica restrictiva reactiva que proporcionaría un apoyo significativo al euro.

Los participantes del mercado de opciones también están cubriéndose cada vez más frente a nuevas caídas del EUR/USD. El indicador Risk Reversal a un mes se ha mantenido por debajo de cero casi de forma continua desde marzo de 2026, lo que indica que la demanda de opciones put sobre EUR/USD supera la demanda de opciones call. En otras palabras, los inversionistas muestran una mayor preferencia por contratos que protegen frente a una mayor debilidad del euro.

Gráfico 2: Risk Reversal a un mes del EUR/USD y precio spot del EUR/USD

Fuente: Bloomberg Finance LP

Por otro lado, los acontecimientos en el mercado de bonos pueden proporcionar apoyo fundamental al EUR/USD. Los rendimientos de los bonos del gobierno alemán a dos años han repuntado con mucha más fuerza (alrededor de +10 puntos básicos) que sus equivalentes estadounidenses, reflejando la sensibilidad significativamente mayor de la zona euro a un shock energético prolongado. Si las tensiones militares persisten durante más tiempo, el BCE podría verse obligado a adoptar una postura más restrictiva y centrada en la inflación. Incluso sin alzas de tasas adicionales, este cambio en la comunicación podría ayudar al EUR/USD a defender el soporte en torno a 1,1400.

Gráfico 3: EUR/USD y diferencial de rendimiento entre los bonos del gobierno alemán y estadounidense a dos años

Fuente: Bloomberg Finance LP