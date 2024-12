El EUR-USD cae tras la decisión de la Fed📉

馃挼Las nuevas previsiones macroecon贸micas apuntan a una postura m谩s agresiva de la Fed Las tasas de inter茅s en los EE. UU. se redujeron como se esperaba al 4,5%, mientras que las previsiones macroecon贸micas y las expectativas de las tasas de inter茅s cambiaron bastante notablemente. La Fed tambi茅n est谩 cambiando un poco su comunicaci贸n en el comunicado, y un funcionario de la Fed (la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack) est谩 aplazando la decisi贸n de recortar.

Hay bastante cambio en las previsiones macroecon贸micas. Podemos ver evaluaciones m谩s altas de la inflaci贸n, evaluaciones ligeramente m谩s altas del crecimiento econ贸mico y una perspectiva notablemente m谩s alta para las tasas de inter茅s. Fuente: la Fed La declaraci贸n de la Fed indica que est谩 considerando un per铆odo de tiempo m谩s largo antes de su pr贸xima decisi贸n de ajustar las tasas de inter茅s. El comit茅 evaluar谩 cuidadosamente los datos entrantes, el cambio de perspectiva y el equilibrio de riesgos. La Fed aumenta expl铆citamente las previsiones de tasas de inter茅s: 3,9% para 2025 (frente al 3,4%)

3,4% para 2026 (frente al 2,9%)

3,1% para 2027 (frente al 2,9%)

3,0% a largo plazo (frente al 2,9%)

La Fed elev贸 su objetivo de crecimiento del PIB para 2025 al 2,1% interanual desde el 2% en septiembre

Tambi茅n aument贸 significativamente su previsi贸n de inflaci贸n del PCE en 2025; la estima en el 2,5%, frente al 2,1% en septiembre (antes de las elecciones). Se espera que la base sea del 2,5%, antes se esperaba que fuera del 2,2%

Se espera que la tasa de desempleo en 2025 sea del 4,3%; la Fed esperaba anteriormente un 4,4%. Por lo tanto, la Reserva Federal no ve un aumento significativo del desempleo con respecto a los niveles actuales. La Fed tambi茅n elev贸 la tasa a largo plazo al 3% desde el 2,9% anterior, y estima un recorte de 50 pb en las tasas el pr贸ximo a帽o y en 2026 El tono de la proyecci贸n es muy agresivo, y parece apoyar la narrativa de que no habr谩, o habr谩 muy pocos, recortes de tasas en 2025. Vale la pena se帽alar, sin embargo, que las circunstancias a煤n podr铆an cambiar, la administraci贸n Trump asumir谩 el cargo en los EE. UU., en la segunda mitad de enero. Si la pol铆tica arancelaria resulta ser tan "agresiva" como Trump la ve, el d贸lar parece tener a煤n m谩s margen para subir. En respuesta, hemos visto una ca铆da muy fuerte en el par EUR-USD, que comenz贸 sus descensos desde niveles cercanos a 1,0500, mientras que ahora se est谩n probando niveles cercanos a 1,0400. Tambi茅n ha habido un l铆mite claro al alza en el S&P 500. Si las previsiones futuras apuntan a mayores riesgos de inflaci贸n, existe la posibilidad de que el recorte de hoy sea el 煤ltimo, lo que refuerza el potencial de que el par EUR-USD caiga cerca de la paridad el pr贸ximo a帽o. El EUR-USD podr铆a cerrar hoy en su nivel m谩s bajo desde 2022. No obstante, todav铆a queda una conferencia de prensa por delante. Fuente: xStation5

