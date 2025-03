El EUR/USD cae un 0,4 % antes de la Fed

La Reserva Federal de EE.UU. anunciará su decisión a las 15:00 GMT -3. ¿Se inclinará Powell hacia una postura más moderada? Las expectativas del mercado indican sin cambios en las tasas de interés, pero las proyecciones macroeconómicas serán clave, en particular aquellas relacionadas con el crecimiento económico. Además, el mercado estará atento a las expectativas de los funcionarios de la Fed sobre posibles recortes de tasas, reflejadas en el dot plot. Los inversores también especulan sobre posibles cambios en el programa de reducción del balance de la Fed, con el fin de evitar problemas de liquidez similares a los de 2019. La decisión se publicará a 15:00 GMT -3, seguida de la conferencia de prensa de Powell 30 minutos después. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Qué espera el mercado? Tasas de interés: Se espera que el FOMC mantenga unánimemente las tasas en el rango de 4,25 %-4,50 %. Declaración posterior a la reunión: Podría haber un ajuste leve en la evaluación del mercado laboral, indicando que el desempleo ha aumentado, pero sigue en niveles bajos. Proyecciones de inflación: 2025: Revisada al alza a 2,8 % (desde 2,5 % en diciembre).

Revisada al alza a (desde en diciembre). 2026: Revisada al alza a 2,4 % (desde 2,2 % ).

Revisada al alza a (desde ). 2027: Revisada al alza a 2,2 % (desde 2,0 %). Los mayores aranceles podrían impulsar aún más estas proyecciones. Proyecciones de crecimiento del PIB: 2025: Se espera una reducción a 1,7 % (desde 2,1 % ).

Se espera una reducción a (desde ). 2026 y 2027: Posible ajuste a 1,7 % (desde 2,0 % y 1,9 %, respectivamente). Las incertidumbres comerciales podrían frenar el crecimiento, y una recesión breve sigue siendo posible debido al déficit comercial elevado registrado el mes pasado. Proyecciones de desempleo: 2025: Revisada al alza a 4,4 % (desde 4,3 % ).

Revisada al alza a (desde ). 2026 y 2027: También en 4,4 % (desde 4,3 % ).

También en (desde ). Actualmente, la tasa de desempleo es del 4,1 %. Dot Plot y postura de Powell Las proyecciones de tasas de interés se espera que muestren una tendencia más restrictiva. Hay casi un 50 % de probabilidad de que el pronóstico mediano indique uno o dos recortes este año, en comparación con los dos proyectados en diciembre. Sin embargo, los pronósticos podrían ser más dispersos, con riesgos inflacionarios en un lado y un crecimiento económico más débil en el otro. Powell probablemente insistirá en que la economía de EE.UU. sigue en buena forma, señalando que es demasiado pronto para evaluar el impacto de la política comercial en el crecimiento. También es probable que reafirme que la Fed no tiene prisa por recortar tasas, pero que, si el mercado laboral se deteriora significativamente, la Fed estará lista para intervenir. Las expectativas de recorte de tasas se han reducido nuevamente, con el mercado ahora descontando solo dos recortes este año, con el primero no previsto hasta julio. Fuente: Bloomberg Finance LP ¿Se activará el "Fed Put"? Bloomberg Intelligence sugiere que la Fed podría ajustar su estrategia ante la fuerte caída reciente de Wall Street y la falta de apoyo del mercado por parte de la nueva administración estadounidense. Sin embargo, la Fed ha mostrado una constante reticencia a recortar tasas en medio de incertidumbre económica. Si la Fed adopta una postura clara contra los recortes y reduce el número de movimientos proyectados, el mercado podría sufrir más presión. En las dos recesiones anteriores (excluyendo la caída de 2020), los recortes de tasas han coincidido con las primeras señales de problemas económicos. La curva de rendimientos sigue invertida y se encuentra en niveles que históricamente han indicado el inicio de una recesión. En cada crisis anterior, la recuperación del mercado de valores ha sido más rápida. ¿Se repetirá esta tendencia? Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB ¿Qué pasará con el balance de la Fed? La Fed ha reducido su balance en más de 2 billones de dólares desde su punto máximo, llevándolo de regreso a niveles de junio de 2020. Aunque sigue siendo elevado debido a la primera ola de compras de activos por la pandemia, el ritmo de reducción ha sido mucho más rápido que en el ciclo anterior de ajuste cuantitativo (QT). La nueva administración estadounidense probablemente tendrá que aumentar nuevamente el techo de deuda y emitir más deuda. La Fed podría buscar evitar una reducción excesiva de reservas en el sistema bancario, lo que podría llevar a una pausa en la reducción del balance. Sin embargo, en reuniones recientes, la Fed no ha señalado ninguna intención de hacerlo. Fuente: Bloomberg Finance LP ¿Qué esperar de la reunión de marzo de la Fed? El punto clave de la reunión será que el FOMC solo considerará recortes de tasas si el mercado laboral muestra un deterioro claro. Esto podría llegar demasiado tarde para evitar una desaceleración económica, lo que obligaría a la Fed a recortar tasas de manera más agresiva más adelante en el año. En general, las proyecciones actualizadas podrían reflejar un tono ligeramente estanflacionario, mientras que el dot plot podría sorprender con una postura más restrictiva. Se espera que las proyecciones indiquen que el FOMC no reaccionará ante señales tempranas de debilidad en el mercado laboral, sino que esperará una evidencia clara de deterioro antes de recortar tasas. Esto eleva el riesgo de una desaceleración económica, lo que podría afectar significativamente las acciones en EE.UU., mientras que, en el corto plazo, la postura de la Fed podría favorecer al dólar estadounidense. Por otro lado, el capital ya está fluyendo fuera de EE.UU. hacia otras regiones del mundo, a pesar de la postura actual de los principales bancos centrales. ¿Cómo reaccionarán los mercados? El dólar estadounidense se está fortaleciendo frente al euro antes de la decisión de la Fed. El reciente repunte del EUR/USD no ha estado alineado con los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., aunque el aumento en los rendimientos europeos ha brindado cierto soporte al euro. Una postura restrictiva de la Fed podría ser positiva para el dólar, pero al mismo tiempo, unas proyecciones de crecimiento más bajas podrían sugerir que la Fed tendrá que implementar recortes de tasas más profundos y rápidos más adelante en el año para evitar una recesión. El riesgo sigue siendo que la Fed actúe demasiado tarde en el proceso de reducción de tasas. Fuente: xStation5 El S&P 500 (US500) intenta recuperarse de las caídas de las últimas semanas, pero no ha logrado romper una zona de resistencia clave cerca de 5.700 puntos y la media móvil de 250 días. Una Fed restrictiva podría debilitar aún más el sentimiento del mercado, aunque si la Fed señala una pausa en la reducción del balance, esto podría ser un catalizador positivo para las acciones. Fuente: xStation5

