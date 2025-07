El EUR/USD registra una leve caída tras la publicación de las actas del FOMC.

Actas del último encuentro de la Reserva Federal: Todos los participantes consideraron apropiado mantener la tasa de los fondos federales dentro del rango objetivo actual.

Varios participantes señalaron que la tasa de los fondos federales podría no estar muy por encima de su nivel neutral.

El responsable del SOMA de la Fed de Nueva York indicó que los encuestados en los sondeos de participantes del mercado estiman el balance de la Reserva Federal en 8,2 billones de dólares (alrededor del 20 % del PIB), con reservas en torno a 2,9 billones y el saldo de la ONRRP a niveles inferiores.

El personal de la Fed proyectó un mayor crecimiento del PIB real para 2025 respecto al pronóstico anterior, y una inflación inferior a la prevista previamente.

El responsable del SOMA de la Fed de Nueva York mencionó que los encuestados prevén febrero de 2028 como fecha de finalización de la reducción del balance, en contraste con enero de 2028 en la encuesta anterior.

Los participantes observaron que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas había disminuido tras la reducción de aranceles anunciados y esperados; sin embargo, la incertidumbre general seguía siendo elevada.

Los participantes coincidieron en que los riesgos de una mayor inflación y de un mercado laboral más débil se habían moderado, aunque permanecían en niveles elevados.

