Conclusiones clave La lectura final no deparó sorpresas.

La inflación de Alemania se ha ubicado en línea con lo esperado. Datos de inflación de Alemania de octubre: IPC alemán: real 0,3 % mensual; previsión 0,3 % mensual; anterior 0,2 % mensual; IPC alemán: real 2,3 % interanual; previsión 2,3 % interanual; anterior 2,4 % interanual; IPCA alemán: real 0,3 % mensual; previsión 0,3 % mensual; anterior 0,2 % mensual; IPCA alemán: real 2,3 % interanual; previsión 2,3 % interanual; anterior 2,4 % interanual; La lectura final de la inflación de Alemania no deparó sorpresas, situándose en general en línea con el objetivo a medio plazo del BCE del 2% y respaldando la pausa del banco central en el ciclo de expansión monetaria. El EUR/USD se amplió ligeramente por encima de 1.158 tras la publicación de los datos. EUR/USD gráfico horario Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "