El EUR/USD sube tras un IPC alemán menor al esperado

- El IPC de Alemania (interanual) de noviembre preliminar: 2,3% (estimado 2,4%; previo 2,3%)
- El IPC de Alemania (interanual) de noviembre preliminar: 2,3% (estimado 2,4%; previo 2,3%)
El IPC de Alemania (interanual) de noviembre preliminar: 2,3% (estimado 2,4%; previo 2,3%)
-
IPC (mensual): -0,2% (estimado -0,2%; previo 0,3%)
-
IPC armonizado de la UE (interanual): 2,6% (estimado 2,4%; previo 4,3%)
-
IPC armonizado de la UE (mensual): -0,5% (estimado -0,5%; previo 0,3%)
Los datos finales de noviembre de 2025 se publicarán el 12 de diciembre de 2025.
Según los datos preliminares de Destatis, las presiones de precios en los sectores de energía y alimentos continúan disminuyendo, lo que reduce la presión inflacionaria general sobre la economía alemana. Sin embargo, el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (HICP) proyecta una dinámica distinta, lo que podría señalar que, aunque la inflación de materias primas se modera, la inflación en servicios y otros costos podría mantenerse más persistente de lo que sugieren las caídas en energía y alimentos.
El HICP mide las variaciones puras de precios de una canasta fija de bienes y servicios de consumo en los Estados miembros de la UE, calculado con una metodología estandarizada para garantizar comparabilidad entre países. A diferencia del IPC alemán, que excluye la vivienda ocupada por sus propietarios e incluye juegos de azar, el HICP excluye ambas categorías y aplica estrictos ajustes de calidad para aislar los movimientos reales de precios de los cambios en calidad o en los canales de distribución.
Fuente: Destatis
Fuente: xStation5.
________________
La libra sube ligeramente tras la última lectura en Reino Unido
PMI de manufactura en la Eurozona por debajo de lo esperado
Diciembre empieza con las lecturas de los PMIs
Ventas minoristas en Suiza por encima de lo esperado
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "