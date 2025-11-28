Producción industrial retrocede en octubre y mercado laboral muestra señales de resiliencia en Chile

-
Producción Industrial cae 0,4% en octubre: minería y manufactura frenan la actividad
La producción industrial de Chile registró un descenso interanual del 0,4% en octubre de 2025, revirtiendo el crecimiento del 1,5% observado en septiembre. Esta contracción estuvo marcada por un menor dinamismo tanto en el sector minero como en el manufacturero.
Minería: caída en el cobre, impulso del litio
Figura: Litio chileno
La producción minera retrocedió 0,8%, aunque moderó la caída respecto al -1,8% del mes previo.
Dentro del sector, la minería metálica cayó 1,7%, afectada por una menor extracción y procesamiento de cobre. En contraste, la minería no metálica aumentó 4,7%, impulsada por un mayor nivel de producción de carbonato de litio, que aportó un contrapeso relevante al debilitamiento del cobre.
Manufactura: retrocesos amplios tras el repunte de septiembreFuente: INE
El sector manufacturero también se contrajo 0,4%, tras el importante crecimiento del 5,1% registrado en septiembre. Las caídas fueron particularmente marcadas en:
-
Papel y productos relacionados: -9,4%
-
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas: -8,7%
-
Maquinaria y equipo: -16,6%
Estos retrocesos revelan un escenario de moderación productiva luego de un mes previo excepcionalmente dinámico.
Servicios públicos: leve mejoría
La producción de servicios públicos mostró una moderada mejora, con un incremento del 1,1% en octubre tras el 1,0% registrado en septiembre, aportando cierta estabilidad dentro del panorama industrial.
Mercado laboral: desempleo baja a 8,4% con mayor empleo formal
Fuente: INE
La tasa de desempleo en Chile alcanzó el 8,4% entre agosto y octubre de 2025, una disminución de 0,2 puntos porcentuales interanual. Este retroceso se explica porque el empleo creció un 1,5%, superando el aumento de la fuerza laboral del 1,3%.
Mayor participación, más empleo y brechas de género
Las tasas de participación y empleo subieron a 61,9% y 56,7%, respectivamente.
El desempleo femenino descendió a 8,8%, mientras el masculino subió levemente a 8,2%, evidenciando diferencias persistentes en el mercado laboral.
El crecimiento del empleo fue liderado por los sectores de servicios, salud y transporte, especialmente en puestos formales.
El empleo informal cayó a 26,2%, arrastrado por retrocesos en comercio, manufactura y trabajo por cuenta propia.
El promedio de horas trabajadas aumentó a 36,5 por semana, mientras la tasa combinada de subutilización laboral llegó a 16,4%, con una brecha de género de 4,6 puntos porcentuales.
Región Metropolitana: mejora en empleo con menor desempleo
En la Región Metropolitana, el desempleo bajó a 8,6%, acompañado de un aumento del empleo del 2,1%.
Los avances se concentraron en servicios administrativos y servicios de información, sectores que sostuvieron la recuperación local.
