10:03 · 28 de noviembre de 2025

Producción industrial retrocede en octubre y mercado laboral muestra señales de resiliencia en Chile

Gonzalo Muñoz
Analista de Mercados

Indicadores económicos de Chile
Conclusiones clave
Conclusiones clave

  • La producción industrial cayó 0,4% interanual en octubre, revertiendo el crecimiento de septiembre por la debilidad de minería y manufactura.

  • La minería metálica disminuyó 1,7%, mientras la manufactura retrocedió 0,4% con fuertes bajas en papel, bebidas y maquinaria.

  • El desempleo bajó a 8,4%, apoyado por mayor empleo formal y alzas en participación y ocupación.

Producción Industrial cae 0,4% en octubre: minería y manufactura frenan la actividad

 

La producción industrial de Chile registró un descenso interanual del 0,4% en octubre de 2025, revirtiendo el crecimiento del 1,5% observado en septiembre. Esta contracción estuvo marcada por un menor dinamismo tanto en el sector minero como en el manufacturero.

Minería: caída en el cobre, impulso del litio

Litio

Figura: Litio chileno

La producción minera retrocedió 0,8%, aunque moderó la caída respecto al -1,8% del mes previo.
Dentro del sector, la minería metálica cayó 1,7%, afectada por una menor extracción y procesamiento de cobre. En contraste, la minería no metálica aumentó 4,7%, impulsada por un mayor nivel de producción de carbonato de litio, que aportó un contrapeso relevante al debilitamiento del cobre.

Manufactura: retrocesos amplios tras el repunte de septiembre

Fuente: INE

El sector manufacturero también se contrajo 0,4%, tras el importante crecimiento del 5,1% registrado en septiembre. Las caídas fueron particularmente marcadas en:

  • Papel y productos relacionados: -9,4%

  • Bebidas alcohólicas y no alcohólicas: -8,7%

  • Maquinaria y equipo: -16,6%

Estos retrocesos revelan un escenario de moderación productiva luego de un mes previo excepcionalmente dinámico.

Servicios públicos: leve mejoría

La producción de servicios públicos mostró una moderada mejora, con un incremento del 1,1% en octubre tras el 1,0% registrado en septiembre, aportando cierta estabilidad dentro del panorama industrial.

Mercado laboral: desempleo baja a 8,4% con mayor empleo formal

 

Fuente: INE

La tasa de desempleo en Chile alcanzó el 8,4% entre agosto y octubre de 2025, una disminución de 0,2 puntos porcentuales interanual. Este retroceso se explica porque el empleo creció un 1,5%, superando el aumento de la fuerza laboral del 1,3%.

Mayor participación, más empleo y brechas de género

Las tasas de participación y empleo subieron a 61,9% y 56,7%, respectivamente.
El desempleo femenino descendió a 8,8%, mientras el masculino subió levemente a 8,2%, evidenciando diferencias persistentes en el mercado laboral.

El crecimiento del empleo fue liderado por los sectores de servicios, salud y transporte, especialmente en puestos formales.
El empleo informal cayó a 26,2%, arrastrado por retrocesos en comercio, manufactura y trabajo por cuenta propia.

El promedio de horas trabajadas aumentó a 36,5 por semana, mientras la tasa combinada de subutilización laboral llegó a 16,4%, con una brecha de género de 4,6 puntos porcentuales.

Región Metropolitana: mejora en empleo con menor desempleo

En la Región Metropolitana, el desempleo bajó a 8,6%, acompañado de un aumento del empleo del 2,1%.
Los avances se concentraron en servicios administrativos y servicios de información, sectores que sostuvieron la recuperación local.

