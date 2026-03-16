El euro cae levemente tras sólidos datos de producción industrial en EE. UU.

El EURUSD retrocede ligeramente después de la publicación de datos de producción industrial en Estados Unidos correspondientes a febrero, que resultaron mejores de lo esperado.

Producción industrial de EE. UU. (febrero)

Producción industrial (MoM): 0.2% (Estimado: 0.1%; Anterior: 0.7%)

Producción manufacturera (SIC): 0.2% (Estimado: 0.1%; Anterior: 0.6%)

Utilización de capacidad: 76.3% (Estimado: 76.2%; Anterior: 76.2%)

Los datos muestran una expansión moderada de la actividad industrial, superando las previsiones del mercado tanto en la producción total como en el sector manufacturero.

Por qué es importante este dato

El informe de producción industrial refleja el nivel real de producción de bienes en el sector industrial de Estados Unidos, que incluye manufactura, energía y minería. Un aumento en la producción suele interpretarse como una señal de mayor demanda de bienes y una perspectiva económica positiva, mientras que una caída podría indicar debilidad económica o problemas en las cadenas de suministro. Este indicador también es relevante para evaluar posibles presiones inflacionarias. Una producción sólida puede incrementar la presión sobre los precios, mientras que una actividad más débil podría dar mayor margen a la Reserva Federal para flexibilizar su política monetaria.

Además, el informe influye en el sentimiento de los inversores y en las decisiones de mercado, afectando el tipo de cambio del dólar, las acciones de empresas industriales y los precios de los bonos. En términos generales, el reporte de producción industrial funciona como una medición en tiempo real del impulso económico, mostrando la velocidad y eficiencia con la que se producen bienes en la economía estadounidense.



Fuente: xStation