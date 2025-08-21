El euro sube ligeramente tras reporte de desempleo en EE. UU. y el índice de la Fed de Filadelfia 📌

Estados Unidos – Índice de la Fed de Filadelfia para agosto:

Índice manufacturero: actual -0.3 ; pronóstico 6.8; previo 15.9

Empleo: actual 5.9 ; previo 10.3

Precios pagados: actual 66.80 ; previo 58.80

Nuevos pedidos: actual -1.9 ; previo 18.4

CAPEX: actual 38.40 ; previo 17.10

Condiciones de negocio: actual 25.0; previo 21.5

Estados Unidos – Datos de empleo:

Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: actual 235K ; pronóstico 226K; previo 224K

Solicitudes continuas de subsidio por desempleo: actual 1,972K ; pronóstico 1,960K; previo 1,942K

Promedio de 4 semanas de solicitudes de desempleo: actual 226.25K; previo 221.75K

La Encuesta de Perspectivas de Negocios Manufactureros de agosto de 2025 mostró un deterioro en la actividad fabril regional, con el índice de actividad general cayendo a -0.3, los nuevos pedidos pasando a terreno negativo y los envíos desacelerándose, aunque permaneciendo en positivo.

El empleo continuó con un crecimiento modesto, mientras que las presiones de precios se mantuvieron elevadas, con los costos de insumos en su nivel más alto desde 2022.

Las empresas prevén que sus propios precios aumenten un 4.1% en el próximo año y esperan una inflación al consumidor del 3.6%, aunque las proyecciones de crecimiento salarial se moderaron.

A pesar de la debilidad actual, las compañías expresaron mayor optimismo para los próximos seis meses, con expectativas de aumento en pedidos futuros, envíos y gasto de capital alcanzando máximos de varios meses.

Fuente: xStation5.

