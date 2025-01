El EURUSD se desploma por debajo de 1,02 📉

El euro cay贸 por debajo del nivel cr铆tico de 1,02 hoy, ya que los mercados reevaluaron dr谩sticamente las expectativas de pol铆tica monetaria entre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. La ca铆da se intensific贸 despu茅s de que el s贸lido informe de empleo de EE. UU. del viernes obligara a los operadores a reducir las apuestas de recorte de tasas de la Fed, mientras que el BCE sigue en camino de m煤ltiples recortes en 2025. Aspectos destacados clave: El euro cotiza a 1,017, el nivel m谩s bajo desde noviembre de 2023

Goldman Sachs pronostica que el euro caer谩 a 0,97 en seis meses

Los mercados ahora descuentan menos de 30 puntos b谩sicos de recortes de la Fed en 2025

Se espera que el BCE recorte las tasas tres veces este a帽o

El 铆ndice del d贸lar alcanza un m谩ximo de dos a帽os en medio del aumento del rendimiento del Tesoro La fortaleza econ贸mica de EE. UU. persiste Los impresionantes datos de empleo de EE. UU. del viernes, que muestran 256.000 nuevos empleos en diciembre, han cambiado fundamentalmente las expectativas del mercado. Bank of America ahora no ve recortes de tasas de la Fed en 2025 y advierte de posibles aumentos si la inflaci贸n se mantiene estable. La resistente econom铆a estadounidense contrasta marcadamente con la debilidad de Europa, con un PMI manufacturero que cay贸 a 45,1 en diciembre. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El optimismo de Wall Street sobre el d贸lar Goldman Sachs ha mejorado sus pron贸sticos del d贸lar por segunda vez en dos meses, citando el s贸lido crecimiento de EE. UU. y los aranceles planeados por Trump que podr铆an avivar la inflaci贸n. "Esperamos que el d贸lar se recupere alrededor de un 5% durante el pr贸ximo a帽o", se帽al贸 el estratega Kamakshya Trivedi, agregando que los riesgos siguen inclinados hacia una mayor fortaleza del d贸lar. Impacto en el mercado La perspectiva divergente de la pol铆tica monetaria ha enviado los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 a帽os al 4,80%, mientras que el 铆ndice del d贸lar aumenta a m谩ximos de dos a帽os. Europa enfrenta vientos en contra adicionales por los posibles aranceles de Trump, dada su importante exposici贸n a las exportaciones al mercado estadounidense en los sectores de autom贸viles, productos qu铆micos y bienes de lujo. Recortes de tasas impl铆citos para EE. UU. Fuente: Bloomberg La atenci贸n se centra ahora en los datos del IPC de EE. UU. del mi茅rcoles para obtener m谩s pistas sobre la trayectoria de la pol铆tica monetaria de la Fed, mientras los mercados observan si el euro puede mantener el soporte en la paridad, un nivel que se rompi贸 por 煤ltima vez durante la crisis energ茅tica de 2022. Dado que el BCE parece comprometido a relajar su pol铆tica monetaria mientras la Fed se mantiene firme, los estrategas cambiarios advierten cada vez m谩s sobre una mayor debilidad del euro en el futuro. Recortes de tasas impl铆citos para la eurozona. Fuente: Bloomberg EURUSD (intervalo D1) El EURUSD ha ca铆do por debajo del nivel de 1,02, marcando su punto m谩s bajo desde noviembre de 2022. El siguiente nivel de soporte significativo est谩 en 1,00845, que corresponde al m谩ximo de finales de octubre de 2022. El RSI se est谩 acercando a la zona de sobreventa, que hist贸ricamente ha se帽alado un potencial de rebote; sin embargo, vale la pena se帽alar que a fines de 2022, el RSI cay贸 hasta 22 antes de que se produjera una recuperaci贸n. Mientras tanto, el MACD contin煤a divergiendo a la baja, lo que refuerza el impulso bajista. Fuente: xStation

