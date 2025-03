El EURUSD supera 1.04 antes del PCE

¿Qué esperar del indicador de inflación preferido de la Fed❓ El Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE), la medida de inflación preferida de la Reserva Federal, será el dato macroeconómico más esperado en la jornada de hoy. La principal diferencia entre el IPC y el PCE radica en que este último abarca una gama más amplia de bienes y servicios, incluyendo pagos indirectos como los gastos de salud cubiertos por los empleadores. Si bien los mercados anticipan un aumento en la variación mensual del PCE (MoM) en línea con la dinámica reciente del IPC, las señales provenientes del nivel de consumo podrían moderar la postura agresiva de la Fed sobre futuros recortes de tasas. Se espera que el gasto del consumidor aumente solo un 0,1%, en comparación con el 0,7% registrado en diciembre de 2024. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Este enfriamiento del gasto, junto con un aumento en los niveles de ahorro y una desaceleración esperada en el crecimiento salarial, podría reforzar las expectativas de recortes de tasas. No obstante, el riesgo de que las preocupaciones sobre la inflación de los consumidores persistan podría limitar este posicionamiento del mercado. ¿Qué esperar del próximo informe? El PCE subyacente mensual probablemente aumente a 0,27% (desde 0,16% en diciembre)

probablemente aumente a Impulsado por ajustes de precios en alojamiento, servicios recreativos y bienes no duraderos

La inflación PCE subyacente interanual se espera que disminuya a 2,6% (desde 2,8% en diciembre) El PCE de diciembre subió considerablemente hasta 2,6%, mientras que la lectura subyacente se mantuvo en 2,8% por tercer mes consecutivo. Fuente: xStation5 Factores clave de inflación el mes pasado Más allá de la inflación en vivienda, el aumento del IPC de enero fue impulsado principalmente por los precios de los alimentos y la energía, lo que justifica la expectativa de una caída en la lectura interanual del PCE subyacente, menos volátil. Sin embargo, los componentes que probablemente contribuyan al índice son los precios de los servicios recreativos y los bienes duraderos, así como el ajuste general de precios al inicio del año, que ha sido mayor de lo esperado debido a las crecientes expectativas inflacionarias. Fuente: xStation5 Las expectativas inflacionarias siguen en aumento El último informe de la Universidad de Michigan sobre expectativas de inflación generó preocupaciones en los mercados, junto con un PMI decepcionante. Después de un salto en las expectativas de inflación a largo plazo al 3,5%, las expectativas a un año también aumentaron al 4,3%, impulsadas por los temores sobre el impacto de las políticas comerciales de Trump. Fuente: xStation5 La Fed no espera recortar tasas en la primera mitad de 2025 El efecto de los aranceles de Trump podría reavivar las presiones inflacionarias en la economía estadounidense, lo que se refleja en las crecientes preocupaciones de los consumidores. EURUSD se recupera lentamente tras la caída de ayer El par sufrió una caída debido al repunte del dólar tras el anuncio de los aranceles. Una caída significativa en el gasto del consumidor podría reducir la diferencia en las expectativas de recortes de tasas entre la Fed y el BCE este año, lo que podría impulsar aún más la apreciación del euro. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "