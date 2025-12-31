El índice FTSE 100 del Reino Unido alcanzó ayer un máximo histórico al situarse en torno a los 9.940 puntos, impulsado por los sectores de minería y metales, así como por el aeroespacial y defensa. Las acciones londinenses cotizan ligeramente a la baja hoy, y se espera que el FTSE 100 recupere una pequeña parte de su sólida racha del año tras alcanzar nuevos récords el martes 30 de diciembre. El repunte en 2025 ha sido potente. El FTSE 100 ha subido aproximadamente un 22% en lo que va de año, tras una ganancia más modesta de aproximadamente el 5% en 2024.

Los sectores clave dentro del FTSE 100

Las mineras de metales preciosos han sido las principales ganadoras, lideradas por Fresnillo, que ha multiplicado aproximadamente por cinco veces este año gracias al aumento de los precios de las materias primas. Fresnillo también alcanzó un máximo histórico el martes, lo que subraya el predominio del sector metalúrgico.

Las acciones del sector aeroespacial y de defensa han disfrutado de un año sólido, con Babcock y Rolls-Royce prácticamente multiplicando por dos y BAE Systems subiendo alrededor del 50%. El sector se mantiene respaldado por tendencias geopolíticas más amplias y el aumento del gasto en defensa.

Los bancos británicos también han contribuido significativamente al rendimiento: Lloyds y Barclays subieron casi un 80%, mientras que Standard Chartered y HSBC un 85% y un 50% respectivamente.

¿Superará el FTSE 100 a las acciones medianas y pequeñas del Reino Unido?

2026 se perfila cada vez más como otro año en el que el FTSE 100 superará al FTSE 250. El índice de gran capitalización tiene el viento a favor, mientras que las empresas de mediana capitalización centradas en el Reino Unido se enfrentan a un contexto nacional más complejo.

La diferencia de rendimiento ya es enorme. En los últimos cinco años, el FTSE 100 ha subido aproximadamente un 50%, unas cinco veces más que el FTSE 250.

La historia de la "reapertura del Reino Unido" que impulsó al FTSE 250 en 2021 ha desaparecido. En aquel entonces, el índice, impulsado por el mercado nacional, se benefició del impulso posterior al confinamiento; sin embargo, de cara a 2026, no hay un catalizador positivo similar.

Ambos índices muestran expectativas de crecimiento de beneficios similares (~9%), pero el perfil de riesgo no es el mismo: el FTSE 250 parece más expuesto a rebajas de beneficios dadas las señales de debilidad de la economía del Reino Unido.

Los datos de consumo del Reino Unido son una señal de alerta; los datos de Barclays sugieren que los hogares británicos entran en 2026 con una base más débil, lo que no augura nada bueno para el FTSE 250, de carácter más nacional.

La estructura del FTSE 100 es simplemente más atractiva en este momento; se inclina más hacia lo internacional y defensivo (con sectores como la salud), lo que tiende a resistir mejor cuando el impulso económico se suaviza.

Incluso con exposición a empresas de mediana capitalización, el FTSE 250 no se equipara con Europa; el índice se queda atrás de sus pares europeos en cuanto al crecimiento esperado de las ganancias el próximo año.

Bloomberg Intelligence prevé que el impulso de los beneficios del FTSE 100 se mantenga más fuerte que el del Stoxx 600, lo que refuerza la exposición a las empresas de gran capitalización del Reino Unido frente a las de Europa en general.

La exposición a la minería es una importante ventaja impredecible para el FTSE 100, y si los metales siguen subiendo, las empresas del FTSE 100 podrían beneficiarse de forma desproporcionada. Fresnillo ya ha subido aproximadamente un 450% en lo que va de año, lo que subraya el poder de este tema.

El aumento del gasto mundial en defensa sigue favoreciendo a empresas como BAE Systems y Rolls-Royce, lo que refuerza el FTSE 100.

El limitado margen de maniobra del Banco de Inglaterra para los recortes de tipos es un factor favorable para los bancos del FTSE 100. Esta situación tiende a favorecer una mayor exposición de los bancos, mientras que perjudica la mayor ponderación del FTSE 250 en el sector inmobiliario, sensible a los tipos de interés.

Gráfico diario del FTSE 100