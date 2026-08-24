El gas europeo continúa al alza 🔥📈

Los contratos de gas europeo suben cerca de un 3% en la sesión del lunes, mientras que el gas estadounidense avanza algo menos de un 1%.

Esto se debe a factores específicos que afectan actualmente a Europa, que depende de las importaciones de gas.

Análisis técnico del gas natural europeo (D1)

En el gráfico se puede observar cómo el precio se aproxima al límite superior de una tendencia alcista que se está estrechando. Si se rompe la resistencia, existe una probabilidad significativa de que la tendencia alcista continúe. En ese escenario, la zona de resistencia más claramente definida es un amplio rango situado aproximadamente entre 76 y 81 euros. Para los vendedores, el soporte se encuentra principalmente en el límite inferior de la tendencia y en el nivel de los máximos más recientes, en torno a los 64 euros. Fuente: xStation5