El gas europeo continúa al alza 🔥📈

Los contratos de gas europeo suben cerca de un 3% en la sesión del lunes, mientras que el gas estadounidense avanza algo menos de un 1%.
Esto se debe a factores específicos que afectan actualmente a Europa, que depende de las importaciones de gas.
Análisis técnico del gas natural europeo (D1)
En el gráfico se puede observar cómo el precio se aproxima al límite superior de una tendencia alcista que se está estrechando. Si se rompe la resistencia, existe una probabilidad significativa de que la tendencia alcista continúe. En ese escenario, la zona de resistencia más claramente definida es un amplio rango situado aproximadamente entre 76 y 81 euros. Para los vendedores, el soporte se encuentra principalmente en el límite inferior de la tendencia y en el nivel de los máximos más recientes, en torno a los 64 euros. Fuente: xStation5
- Las tensiones de oferta provocadas por el conflicto en el Golfo Pérsico son un factor conocido desde hace muchos meses. El notable aumento de los precios de hoy, aunque todavía no está impulsado por el pánico, podría haber sido provocado por publicaciones de Goldman Sachs.
- La firma de inversión señala principalmente los niveles relativamente bajos de almacenamiento en Europa. A día de hoy, Reuters informa de que el nivel medio de almacenamiento se sitúa en apenas un 62%, frente al 74% de hace un año.
- Los analistas de Goldman señalan que, dados los bajos niveles de inventarios, la competencia por el suministro con Asia y el riesgo de un invierno severo, los precios podrían subir significativamente incluso desde los niveles actuales.
- Representantes de la Comisión Europea están tratando de tranquilizar a los mercados, afirmando que “actualmente no existe una amenaza directa para el suministro”.
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