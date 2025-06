⏫El gas natural alcanza máximo de dos meses

Los precios del gas natural en Estados Unidos han registrado un alza superior al 2 % ante la expectativa de un aumento en la demanda impulsado por una ola de calor en todo el país ♨️ Los precios del gas natural podrían estar rompiendo una fase de consolidación de un mes, alcanzando sus niveles más altos desde principios de abril. El precio ha superado los 3,8 USD/MMBTU, impulsado principalmente por un aumento significativo de las temperaturas en EE. UU. Se espera que las temperaturas elevadas generen una mayor demanda de gas por parte de las centrales eléctricas alimentadas con este combustible. Durante el verano, el incremento del uso de aire acondicionado y ventiladores suele elevar el consumo de gas natural. Actualmente, la demanda de gas por parte de las centrales eléctricas se encuentra en su punto más alto desde febrero. Aunque no se desvía significativamente del promedio de los últimos cinco años, esta demanda podría incrementarse sustancialmente en las próximas semanas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Se pronostican temperaturas extremadamente altas en todos los estados del centro y este de EE. UU. para los próximos 6 a 10 días.

Fuente: Bloomberg Finance LP, NOAA Los precios del gas natural han superado recientes máximos locales, alcanzando su nivel más alto desde principios de abril. Si las altas temperaturas persisten, los precios podrían probar los máximos locales de marzo, cuando oscilaron entre 4,3 y 4,9 USD/MMBTU. Por el contrario, si las temperaturas se moderan, los inventarios podrían seguir creciendo por encima del promedio de cinco años, lo que podría llevar a una corrección de precios hacia el nivel de 3 USD/MMBTU.

