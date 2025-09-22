Leer más

El gas natural cae cerca de un 3% por excedente de inventarios 📉

13:37 22 de septiembre de 2025

Los futuros del gas natural continuaron a la baja el lunes, con los precios cayendo cerca de un 3% en el Nymex, situándose actualmente en torno a 2,820, presionados por la amplia oferta, la debilidad de las exportaciones de GNL y un clima templado.

De acuerdo con el informe del jueves, los inventarios de gas natural en EE. UU. aumentaron en 80 BCF durante la semana que finalizó el 12 de septiembre, superando las expectativas y el promedio de cinco años, mientras que el consumo diario se redujo a 88.5 BCF debido a un clima más suave y a la menor demanda residencial/comercial. Los inventarios totales se mantienen un 6.3% por encima del promedio de cinco años, proporcionando un colchón sustancial de cara al invierno.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

El almacenamiento abundante y la constante producción en EE. UU. limitan los riesgos bajistas, aunque un clima más cálido podría reducir temporalmente la demanda del sector eléctrico. Las tendencias de largo plazo, como el incremento de las exportaciones de GNL, el consumo industrial y la electrificación global, podrían sostener un mercado estructuralmente más sólido hacia 2026.

 

Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

24.09.2025
20:43

Wall Street cae mientras repunta el mercado inmobiliario y el Cobre crece

Wall Street retrocede mientras el mercado inmobiliario sorprende al alza Los índices de Wall Street registraron caídas durante la jornada,...

 18:24

Fermi acelera su IPO en Nasdaq con meta de valoración de US$13,16 mil millones

Fermi America, el fondo de inversión inmobiliaria (REIT) enfocado en centros de datos y energía, prepara su salida a bolsa en Nasdaq con...

 18:20

Cobre se dispara por cierre de minas. 📉

Los precios del cobre se dispararon durante la sesión de hoy, vinculados directamente a posibles disrupciones en la cadena de suministro global...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo