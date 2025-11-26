El gas natural muestra reacción mixta tras datos de la EIA menores a lo esperado

- Los inventarios de gas natural en EE. UU. caen ligeramente más rápido de lo previsto
Cambio semanal en los inventarios de gas natural en Estados Unidos:
Actual: –11B | Previsión: –5B | Anterior: –14B
Los inventarios de gas natural en EE. UU. caen ligeramente más rápido de lo previsto, pero la lectura de hoy no modifica el trasfondo fundamental del mercado, que —a pesar de la actual temporada de calefacción— continúa mostrando superávit frente al promedio de 5 años.
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "