El gas natural (NATGAS) cae un 3% 📉

NATGAS comienza la nueva semana de negociaci贸n con ca铆das cercanas al 3%, que con su rango hicieron que el producto b谩sico volviera a situarse por debajo de la media m贸vil exponencial de 50 d铆as y de la media m贸vil exponencial de 100 d铆as (curvas azul y violeta en el gr谩fico, respectivamente). Cabe destacar que durante la negociaci贸n del viernes, el crudo rompi贸 por encima de la mencionada EMA de 100 d铆as, lo que podr铆a abrir el camino a un mayor movimiento alcista. Sin embargo, en lo fundamental, el panorama del mercado para el producto b谩sico sigue siendo incierto: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: Bloomberg Financial LP Las nuevas previsiones meteorol贸gicas apuntan a temperaturas m谩s altas durante los pr贸ximos 6 a 10 d铆as, lo que podr铆a elevar la demanda del producto b谩sico. Fuente: XTB Por otro lado, sin embargo, la producci贸n sigue siendo alta y la demanda de electricidad en s铆 misma ha vuelto a la mediana de la media hist贸rica de 5 a帽os.聽

Fuente: xStation5 La barrera establecida por la EMA de 100 d铆as (curva violeta) desde un punto de vista t茅cnico es ahora el punto de control m谩s importante que representa la tendencia bajista general.聽 聽

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "