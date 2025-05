El gas natural (NATGAS) sube un 3% impulsado por la incertidumbre en torno a los aranceles canadienses y la demanda del sector eléctrico 📈

Los futuros del gas natural estadounidense en el Henry Hub (NATGAS) suben m谩s de un 3% hoy, probando el nivel de 3,60 d贸lares. El objetivo principal para los compradores de gas natural es ahora el reciente m谩ximo local en la zona de los 3,73 d贸lares. El almacenamiento de gas natural en EE.鈥疷U. registr贸 un aumento de 107 Bcf la semana pasada, casi el doble del promedio de cinco a帽os, aunque ligeramente por debajo de las previsiones m谩s optimistas. A pesar de ello, persisten d茅ficits regionales de almacenamiento, especialmente en el Este y el Medio Oeste, con descensos interanuales del 21,7% y 24,4%, respectivamente. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Se espera que las temperaturas primaverales suaves dominen los patrones meteorol贸gicos en EE.鈥疷U. entre el 1 y el 7 de mayo, con la mayor铆a de las regiones registrando m谩ximas entre 60掳F y 80掳F. La demanda de refrigeraci贸n se limitar谩 a la franja sur, donde se pronostican algunas temperaturas cercanas a los 90掳F, mientras que podr铆a surgir una demanda menor de calefacci贸n en partes del Medio Oeste. Esta falta de condiciones extremas mantiene contenido el uso residencial y comercial de gas, limitando el impulso alcista en el corto plazo. Por el lado de la demanda, los flujos de gas natural licuado (LNG) a plantas de exportaci贸n aumentaron un 1,5% semanal, hasta los 15,8 Bcf/d, respaldados por un inter茅s internacional constante. La generaci贸n el茅ctrica en EE.鈥疷U. tambi茅n aument贸 un 2,1% interanual, a帽adiendo presi贸n de demanda desde el sector energ茅tico. Mientras tanto, la producci贸n de gas seco se mantiene elevada en 105,6 Bcf/d, pero el n煤mero de plataformas de perforaci贸n ha aumentado solo ligeramente, lo que refleja un enfoque cauteloso por parte de los productores. Los factores geopol铆ticos a帽aden complejidad, con propuestos aranceles de EE.鈥疷U. a las importaciones de gas canadiense, lo que introduce una nueva incertidumbre en el suministro, especialmente para el noreste. Gr谩fico de NATGAS (H1) T茅cnicamente, se observa que la ca铆da hacia 3,40 d贸lares termin贸 en un rebote en forma de V. Sin embargo, ahora los compradores deben mostrar fortaleza y llevar los precios por encima de los niveles de retroceso de Fibonacci del 61,8% y 71,6% de la 煤ltima onda bajista. Mientras los precios se mantengan por debajo de esas zonas de resistencia t茅cnica, alcanzar los 3,73 d贸lares puede ser dif铆cil, especialmente sin un catalizador claro proveniente de los patrones clim谩ticos que impulse la demanda de calefacci贸n. No obstante, durante mayo, los patrones meteorol贸gicos cambian constantemente, y una guerra arancelaria entre EE.鈥疷U. y Canad谩 podr铆a provocar un rebote, especialmente si se ve respaldado por cambios en los pron贸sticos meteorol贸gicos para las principales regiones de calefacci贸n de EE.鈥疷U. Fuente: xStation5

