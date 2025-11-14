Leer más
13:35 · 14 de noviembre de 2025

El gas natural registra un leve alza tras el informe de variación de inventarios de la EIA

NATGAS
Mat Primas
-
-

El informe de variación de inventarios de gas natural de la EIA (en bcf) se situó en 45B, frente a los 34B esperados y los 33B previos. La reacción del gas natural a los datos es limitada; los futuros muestran una ligera alza.

 

Fuente: xStation5

_________

