El gas natural registra una caída del 4% en medio del clima cálido en EE. UU.

Los futuros del gas natural estadounidense Henry Hub registran hoy una caída en medio de la mejora en los pronósticos meteorológicos en Estados Unidos, lo que apunta a temperaturas más cálidas y una menor demanda de calefacción.
Fuente: NOAA, CPC
Fuente: xStation5
Wall Street cierra noviembre con alzas y energía acompaña el repunte
La plata marca nuevos máximos históricos
Intel sube por rumores de chips para Apple
Los mercados de EE.UU. suben tras el feriado ante expectativas de recorte de tasas
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "