⏫El gas natural repunta cerca de un 2 %

Tras un inicio bajista, los precios del gas natural muestran un repunte claro ante las previsiones de temperaturas más altas en las próximas semanas. El gas natural había estado presionado desde el 20 de junio, debido a una demanda inferior a la prevista por parte de las centrales eléctricas que utilizan gas. Como resultado, las acumulaciones de inventario en las últimas semanas han sido mayores de lo habitual. Sin embargo, las temperaturas se mantienen elevadas, y las últimas previsiones indican que julio y agosto serán muy calurosos. Los datos recientes de la semana pasada mostraron que los inventarios aumentaron ligeramente más de lo anticipado, aunque por debajo del promedio de cinco años. Si esta tendencia se mantiene en las próximas semanas, los inventarios se acercarán a dicho promedio. Estacionalmente, el gas suele marcar un mínimo entre finales de junio y comienzos de julio.

Las previsiones indican temperaturas superiores a lo normal en la mayoría de los estados. Fuente: NOAA

Los inventarios de gas han aumentado recientemente por debajo de lo esperado. Se prevé un crecimiento limitado en las próximas semanas. Este es un período estacional clave para las alzas del mercado de gas. Fuente: Bloomberg Finance LP

Estacionalmente, el gas debería encontrarse en una fase de tendencia alcista. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Los precios del gas están repuntando hoy, a pesar de haber abierto con un hueco bajista. El gas se acerca a la media móvil de 200 sesiones. Si logra superar este nivel, marcaría otra falsa ruptura, similar a las observadas en abril y mayo. En esas dos ocasiones previas, tras la ruptura de la media móvil de 200 sesiones, las alzas iniciales fueron de aproximadamente un 17-18 %. Fuente: xStation5 ___________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:

