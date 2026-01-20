El gas natural sube un 10%🔥📈

En la sesión de hoy, los contratos de gas natural registran una alza cercana al 10%. Desde el mínimo local, el precio ha subido más de 25% en apenas tres días.
Una corrección al alza podía anticiparse desde hace varias semanas, ya que las valoraciones no reflejaban adecuadamente la disparidad entre los pronósticos climáticos y los niveles de exportaciones, producción e inventarios.
Sin embargo, a comienzos de esta semana el mercado se vio sacudido por la aparición de un “vórtice polar” sobre el medio oeste de Estados Unidos, región desde donde se origina gran parte de la demanda de gas natural del país. Las temperaturas se desplomaron, la demanda aumentó con fuerza y los precios de los contratos tuvieron que ajustarse rápidamente al alza.
Gas natural – gráfico diario (D1)
Fuente: xStation5
_______
Desplome histórico del Cacao
Resumen diario: Optimismo en Wall Street, metales preciosos en máximos históricos y Bitcoin bajo presión
El petróleo cae por debajo de los 64 dólares tras los datos de la EIA. El gas natural cae a pesar del informe favorable de inventarios
El oro gana un 1%, la plata sube un 3% . Los metales preciosos vuelven a acercarse a niveles récord
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "