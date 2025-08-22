Leer más

El índice China A50 sube un 2,5% y pone a prueba los máximos del año 📈 Acciones chinas al alza

16:06 22 de agosto de 2025

Los índices bursátiles chinos están subiendo impulsados por una ola de optimismo en los mercados globales, la debilidad del dólar estadounidense (lo que incrementa el interés en los mercados emergentes), fuertes avances en el sector tecnológico y un panorama positivo de flujos de capital. Las acciones del gigante de semiconductores SMIC se dispararon casi un 10% hoy en la bolsa china; además, crece el interés en empresas chinas que están experimentando con inteligencia artificial.

Un punto clave es que las relaciones entre EE. UU. y China parecen más equilibradas, lo que lleva a los inversores a considerar actualmente el riesgo geopolítico como “limitado”. Los ADRs de empresas chinas listadas en EE. UU. muestran un sólido desempeño: las acciones de Alibaba y Baidu avanzan más de un 4%, en contraste con el temor de hace poco tiempo sobre una posible exclusión de las compañías chinas de las bolsas estadounidenses.

China A50 (intervalo D1)

Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Análisis de mercado

22.08.2025
21:14

Jackson Hole dovish impulsa al euro y al oro 📈 Optimismo en el mercado de EE.UU.

Los índices de Estados Unidos vivieron una jornada de fuertes ganancias tras el discurso de Jerome Powell en Jackson Hole, que fue interpretado...

 21:03

Ethereum sube un 11% en medio de un Jackson Hole de tono “dovish” y el repunte en Wall Street📈

Las declaraciones de tono dovish del presidente de la Fed están respaldando la valoración de los activos de riesgo, incluidas las criptomonedas....

 18:15

3 mercados a seguir la próxima semana (22.08.2025)

Uno de los eventos clave para los mercados financieros globales, el Simposio Económico de Jackson Hole, ya ha quedado atrás. El presidente...
