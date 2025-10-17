El índice VIX cae un 10% en medio del intento de rebote de Wall Street 🗽

-
El índice VIX cae casi un 10% mientras los índices estadounidenses intentan recuperar terreno.
Los asesores de trading sistemático (CTAs) podrían vender más acciones si continúa la caída del S&P 500.
Los gestores de fondos han reducido su liquidez y aumentado su exposición a renta variable.
La curva del VIX se invirtió brevemente, lo que significa que el VIX a corto plazo cotizó por encima de los futuros, una señal de que los operadores perciben mayor incertidumbre a corto plazo que riesgos a largo plazo.
- Este tipo de inversiones son poco comunes y suelen coincidir con momentos de tensión en el mercado; sin embargo, en este caso se describe como leve y no impulsada por el pánico.
- El VIX al contado subió hasta alrededor de 24, su nivel más alto desde la última caída provocada por los aranceles en abril, antes de estabilizarse. Según los analistas, este movimiento refleja que el exceso especulativo ha sido depurado, más que el inicio de una crisis.
- El grupo Susquehanna considera la inversión una reacción temporal: los traders esperan turbulencias, pero sin señales de pánico. Históricamente, la mayoría de los suelos de mercado ocurren durante periodos de backwardation del VIX, aunque esos episodios suelen seguir a correcciones más amplias del S&P 500 (superiores al 5%), algo que no se ha producido en la leve corrección actual.
- Los analistas advierten que, si el VIX retrocediera hacia la zona de 14, sería señal de una peligrosa complacencia en el mercado. Además, los gestores de fondos han reducido su posición en efectivo y aumentado su exposición a renta variable, lo que podría limitar su capacidad de compra ante nuevas caídas.
- Por su parte, los asesores de trading sistemático (CTAs) cuentan con escaso margen para compras adicionales, pero podrían vender agresivamente (hasta 46.000 millones de dólares) si el S&P 500 retrocede algunos puntos porcentuales más.
- En conjunto, el sentimiento del mercado sigue mostrando una volatilidad elevada, reflejando un equilibrio entre optimismo y cautela tras el reciente shock arancelario.
