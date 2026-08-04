Dólar hoy México: cae el dólar por optimismo diplomático en Medio Oriente y menor presión sobre la Fed

El peso mexicano (USDMXN) encadena su segunda jornada de fortaleza y lleva al tipo de cambio hasta 17.2620, una caída intradía de 0.3%, el nivel más bajo desde la mitad de junio. El movimiento responde a un cambio de expectativas en Estados Unidos, donde una tanda de datos débiles y el avance de las negociaciones sobre el Estrecho de Ormuz redujeron la probabilidad implícita de un alza de la Fed en septiembre hasta 57%. Ese ajuste beneficia directamente al peso, porque preserva el diferencial de tasas que ha sostenido su desempeño durante todo el año.

El retroceso del petróleo cambia el cálculo sobre la Fed

Catar informó que los mediadores avanzan en las negociaciones y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que un acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz podría alcanzarse el martes o el miércoles, lo que derrumbó los precios del petróleo. Como el repunte inflacionario de los últimos meses vino en buena medida del componente energético, ese abaratamiento debilita el argumento a favor de un endurecimiento monetario adicional.

Los datos macroeconómicos apuntaron en la misma dirección, las vacantes de empleo cayeron más de lo esperado hasta 7,36 millones en junio, el déficit comercial se estrechó porque las importaciones retrocedieron más que las exportaciones, y los pedidos de fábrica cedieron 0,3% de forma inesperada, encadenando su segundo descenso mensual consecutivo. En conjunto, esas cifras empujaron a la baja los rendimientos de los bonos del Tesoro y recortaron la probabilidad de un alza en septiembre hasta 57%, desde niveles superiores que dominaban la semana pasada. El mercado ahora dirige su atención al reporte de empleo de ADP y a las nóminas no agrícolas del viernes.

Con Banxico en 6.50% frente al rango de 3.50%-3.75% de la Fed, el diferencial se mantiene entre 275 y 300 puntos base, y cada semana que pasa sin un endurecimiento estadounidense preserva intacto el atractivo del carry trade en pesos.

La confianza del consumidor mejora sin salir del pesimismo

En el frente doméstico, la única publicación de la jornada dejó una señal moderadamente positiva. La confianza del consumidor subió a 45 en julio desde 43.8 en junio, superó el pronóstico de 44.1 y alcanzó su mejor lectura desde octubre de 2025, aunque permanece bajo el umbral de 50 que separa optimismo de pesimismo y se ubica 0.7 puntos por debajo de julio de 2025. El desglose muestra una mejora generalizada pero desigual. La percepción sobre la situación económica actual del país avanzó a 39.4 desde 37.5 y las expectativas para los próximos doce meses subieron a 45.7 desde 43.7, si bien ambos indicadores siguen en terreno negativo. Los componentes referidos al hogar se comportan mejor, con la situación financiera actual en 51.8 y las expectativas futuras en 57.1, ambas sobre el umbral neutral.

El dato que conviene vigilar es la disposición a realizar compras de bienes duraderos, que mejoró apenas a 31.1 desde 30 y sigue muy deprimida. Esa brecha entre optimismo sobre las finanzas del hogar y reticencia a gastar sugiere que la recuperación del consumo será gradual, algo relevante para una economía que necesita apoyarse en la demanda interna mientras la exportadora enfrenta incertidumbre.

T-MEC

El déficit de bienes y servicios estadounidense se redujo 5.6% respecto de mayo hasta 73.300 millones de dólares, según el Departamento de Comercio, con importaciones que cayeron 1.8% y exportaciones que retrocedieron 0.9%. El problema para México está en el desglose por país, ya que el déficit bilateral se amplió, al igual que ocurrió con Canadá, China y Vietnam.

Ese dato alimenta precisamente el argumento que llevó a Donald Trump a no renovar el T-MEC y a proponer revisiones anuales en su lugar, un esquema que introduce incertidumbre recurrente para las empresas con cadenas de suministro integradas. La contracara sigue siendo favorable, porque los bienes que cumplen con las reglas de origen del tratado quedaron exentos de los nuevos aranceles anunciados sobre cerca de sesenta economías, lo que preserva el acceso preferencial mexicano al mercado estadounidense. El superávit comercial se amplió a 4.090 millones de dólares en junio desde 510 millones un año antes, muy por encima del pronóstico de 2.280 millones, una cifra que fortalece la oferta de divisas y actúa como soporte adicional para el peso mexicano.

Análisis técnico del dólar en México

En gráfico de 15 minutos, el USD/MXN cotiza en 17.2620 tras perforar la banda inferior de Bollinger en 17.2579 y el nivel de extensión de 161,8% ubicado en 17.253, en una estructura bajista sostenida que mantiene al precio pegado a la parte baja del canal de volatilidad durante toda la sesión. La primera resistencia aparece en la banda media en 17.2805 y, por encima, en la referencia de 17.30. Una recuperación sobre esa zona sería el primer indicio de agotamiento del movimiento.

Hacia abajo, el siguiente objetivo relevante se ubica en 17.199, correspondiente a la extensión de 200%. El RSI se acerca a la zona de sobreventa sin llegar a ella, mientras que un ADX con el direccional negativo claramente por encima del positivo confirma que la tendencia bajista del par mantiene fuerza y que el movimiento no es una simple corrección.

Fuente: xStation5.