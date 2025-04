El informe de empleo (NFP) de EE. UU. supera ampliamente las expectativas. El Nasdaq 100 intenta recortar pérdidas.

Nóminas no agrícolas en EE. UU.: 228.000 (Pronóstico: 140.000, Anterior: 151.000, Revisado: 117.000) Nóminas privadas : 209.000 (Pronóstico: 135.000, Anterior: 140.000, Revisado: 116.000)

Nóminas manufactureras: 1.000 (Pronóstico: 0, Anterior: 10.000, Revisado: 8.000) Crecimiento salarial interanual: 3,8 % (Pronóstico: 4 %, Anterior: 4,0 %) Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Crecimiento salarial mensual: 0,3 % (Pronóstico: 0,3 %, Anterior: 0,3 %) Tasa de participación laboral: 62,5 % (Pronóstico: 62,4 %, Anterior: 62,4 %) Promedio de horas trabajadas por semana: 34,2 (Pronóstico: 34,2, Anterior: 34,1) El informe de empleo (NFP) sugiere que la economía y el mercado laboral de EE. UU. aún muestran fortaleza. Sin embargo, la situación para la Reserva Federal sigue siendo compleja. Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el aumento del empleo minorista refleja parcialmente el regreso de trabajadores tras una huelga. Los operadores han reducido sus apuestas a un recorte de tipos en mayo tras este informe, y ahora consideran junio como el inicio más probable del ciclo de recortes. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "