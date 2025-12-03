El informe del PIB de Australia impacta en el mercado forex

El par forex AUD/USD continúa su repunte, sumando otro 0,3% ante la debilidad generalizada del dólar y el nuevo dato del PIB de Australia. Las lecturas fueron inferiores a lo esperado, pero subrayaron las crecientes presiones inflacionarias, lo que refuerza las expectativas del mercado por una postura restrictiva del RBA.
Cotización del dólar australiano frente al dólar estadounidense
Fuente : Plataforma de XTB
El AUD/USD defiende el nivel de Fibonacci de 50,0 (alrededor de 0,656), acercándose a la siguiente resistencia en torno a 0,658-0,659, que coincide con el nivel de Fibonacci de 61,8. Si la preocupación por una mayor desaceleración económica en China no supera los diferenciales de tipos de interés, el par debería mantenerse con confianza por encima de la EMA100 (morado oscuro).
¿Qué está influyendo sobre el par AUD/USD?
El PIB de Australia creció un 0,4% trimestral (2,1% interanual), impulsado por la sólida inversión privada y el consumo de los hogares. La inversión y el gasto públicos también impulsaron el crecimiento. Como contrapartida, se incluyeron reducciones de inventarios y comercio neto, ya que las importaciones aumentaron más rápido que las exportaciones. La presión sobre los precios aumentó, impulsada por los costes de la energía, los alquileres, los alimentos y la mano de obra. La lectura fue inferior a la esperada (consenso de Bloomberg : 0,7% intertrimestral), pero la pronunciada evolución inflacionaria reafirma las expectativas restrictivas del RBA, mientras la debilidad generalizada del dólar contribuye aún más a las subidas del par.
El diferencial entre los bonos del gobierno australiano y estadounidense a 2 años ha alcanzado su nivel más alto desde finales de 2017. La política monetaria estadounidense refleja tanto una relajación de las expectativas a corto plazo como una perspectiva más moderada a largo plazo, impulsada por la sucesión anticipada de Jerome Powell por un candidato nominado por Trump, que se anunciará a principios de 2026. Anoche, el presidente Trump se refirió a su principal asesor económico, Kevin Hassett, como un "posible presidente de la Fed". Los mercados ven a Hassett como uno de los candidatos más favorables a los tipos bajos.
Durante noviembre, el diferencial entre los bonos australianos y estadounidenses a 2 años aumentó a su nivel más alto desde finales de 2017.
Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance LP
