El IPC canadiense es superior a lo esperado

La inflación general de Canadá se aceleró hasta el 3 % en julio, ligeramente por encima de las expectativas, que apuntaban a un IPC del 2,9% tras el dato del 2,8% del mes anterior. Este movimiento se debe, principalmente, al aumento de las tensiones en Oriente Medio, que provocó una fuerte subida de los precios de la gasolina. Tras la publicación, el USD/CAD se debilitó tras conocerse el dato.

Los precios de la gasolina suben e impactan en el IPC canadiense

Los precios de la gasolina aumentaron un 25,7 % interanual, frente al 20,5 % de junio, mientras que el IPC excluyendo la gasolina se mantuvo mucho más moderado, en el 2,2 %, lo que sugiere que los costes energéticos todavía no se han trasladado de forma generalizada al conjunto de la economía.

La inflación subyacente se mantuvo contenida, y las medidas preferidas por el Banco de Canadá registraron una media de aproximadamente 1,95%, todavía por debajo del objetivo del 2 %.

Otras presiones inflacionistas procedieron de los paquetes turísticos y las tarifas aéreas, que aumentaron con fuerza debido a la demanda asociada al Mundial y al encarecimiento del combustible para aviones.

La inflación de los alimentos se moderó hasta el 3,1%, desde el 3,9%, mientras que la inflación de la vivienda se desaceleró hasta el 1,3 %, su ritmo más bajo desde mayo de 2020. El informe de inflación llega acompañado de unos datos económicos más sólidos, entre ellos una tasa de desempleo del 6,4%, una fuerte creación de empleo y un crecimiento preliminar del PIB del 3,4 % anualizado en el segundo trimestre. Estos datos podrían llevar al Banco de Canadá a mantener una postura cautelosa, pese a la moderación de la inflación subyacente.