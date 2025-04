El IPC de EE. UU. y los datos del mercado laboral en el punto de mira

La volatilidad ha sido descomunal esta semana, impulsada por eventos que acapararon titulares y que han hecho oscilar los mercados de un extremo a otro. La pausa de 90 días en los aranceles recíprocos, sumada a la decisión de Trump de mantener elevados aranceles del 125% sobre China, ha mantenido a los inversores en vilo. Sin embargo, el jueves podría traer una sensación de familiaridad, ya que los indicadores macroeconómicos clave vuelven a ser el centro de atención. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

La publicación del IPC de marzo en EE. UU. atraerá la atención de los inversores, ya que la guerra comercial de Trump constituye el principal factor de preocupación inflacionaria en la economía, lo que influye en las expectativas de ajustes de la política monetaria. Además, se publicarán los datos de solicitudes de subsidio por desempleo, y varios funcionarios de la Reserva Federal también comparecerán. Calendario Económico de Hoy:

08:30, Reino Unido - Encuesta sobre las Condiciones Crediticias del Banco de Inglaterra 09:15, Zona Euro - Intervención de Tuominen, miembro del Consejo de Supervisión del BCE 12:00, Alemania - Intervención de Buch, vicepresidente de German Buba 13:30, Estados Unidos - Datos de Empleo de marzo: Ingresos Reales: anterior: 0,1 % intermensual; Solicitudes de Desempleo (promedio de 4 semanas): anterior: 223.000; Solicitudes Iniciales de Desempleo: previsión: 223.000; anterior: 219.000; 13:30, Estados Unidos - Datos de Inflación de marzo: IPC Anual: previsión: 2,5 % interanual; anterior: 2,8 % interanual; IPC Mensual: previsión: 0,1 % intermensual; anterior: 0,2 % intermensual; IPC básico anual: pronóstico: 3,0 % interanual; anterior: 3,1 % interanual. IPC básico mensual: pronóstico: 0,3 % intermensual; anterior: 0,2 % intermensual. 13:30, Estados Unidos - Datos de empleo: Solicitudes continuas de subsidio por desempleo: pronóstico: 1.880.000; anterior: 1.903.000. 14:30, Canadá - Permisos de construcción de febrero: pronóstico: -0,4 % intermensual; anterior: -3,2 % intermensual. 14:00, Estados Unidos - Informe Schmid de la Reserva Federal 14:00 Estados Unidos - Informe Bowman, miembro del FOMC 16:00, Estados Unidos - Informe WASDE 16:00, Estados Unidos - Informe Goolsbee de la Reserva Federal 16:30 , Estados Unidos - Informe Harker, miembro del FOMC 17:00 Estados Unidos - Subasta de Bonos a 30 Años: 18:00, Estados Unidos - Saldo Presupuestario Federal de marzo: 20:30, Estados Unidos - Saldos de Reserva de los Bancos de la Reserva Federal: 20:30, Estados Unidos - Balance de la Reserva Federal: 22:30, Nueva Zelanda - Datos del PMI de marzo:

