- Caídas del petróleo: Brent 94,30 USD, WTI 90,80 USD
- Los mercados descuentan avances antes de la próxima ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán
- Trump señala una resolución rápida; no sería necesario extender la tregua Vance apunta a un “gran acuerdo” y progreso en las negociaciones
- Caídas del petróleo: Brent 94,30 USD, WTI 90,80 USD
- Los mercados descuentan avances antes de la próxima ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán
- Trump señala una resolución rápida; no sería necesario extender la tregua Vance apunta a un “gran acuerdo” y progreso en las negociaciones
El mercado del petróleo está descontando una probabilidad creciente de una tregua entre Estados Unidos e Irán. La prima de riesgo geopolítico se está desvaneciendo gradualmente. El Brent ha caído a 94,30 dólares y el WTI a 90,80 dólares, acercándose a los niveles más bajos en varias semanas. Este movimiento refleja una convicción creciente del mercado de que una solución diplomática es posible.
¿Tregua entre Estados Unidos e Irán?
Los mercados han cambiado claramente hacia un modo de “optimismo de acuerdo” antes de otra ronda de conversaciones Estados Unidos e Irán programada para finales de esta semana. El presidente Trump refuerza esta narrativa, afirmando que el conflicto está “muy cerca de terminar” y sugiriendo que extender el alto el fuego puede no ser necesario. El vicepresidente Vance destacó “progresos significativos” y describió un posible “gran acuerdo”, que implicaría la reintegración económica de Irán a cambio de concesiones nucleares. Esto contrasta claramente con el colapso de las conversaciones del fin de semana anterior.
El comportamiento del mercado en los últimos dos días confirma este optimismo. La renta variable ha repuntado con fuerza, con los índices estadounidenses acercándose nuevamente a máximos históricos, mientras que la demanda de activos refugio se ha debilitado. Al mismo tiempo, el mercado energético está reaccionando de forma más directa: los precios del petróleo han caído significativamente desde los máximos recientes, con el WTI retrocediendo más de un 22% desde su pico. A pesar de ello, la situación sigue siendo frágil: los flujos a través del Estrecho de Ormuz continúan significativamente restringidos, y cualquier interrupción o ruptura en las negociaciones podría revertir rápidamente la tendencia actual. El hecho de que más de 100 petroleros vacíos se dirijan hacia Estados Unidos sugiere una reorganización de la oferta más que una normalización completa del mercado.
A pesar de la mejora del sentimiento, los mercados siguen atrapados entre el optimismo y la incertidumbre estructural. Un posible acuerdo podría reducir gradualmente la prima de riesgo geopolítico, pero cuestiones clave —especialmente las relacionadas con compromisos nucleares y la influencia regional a largo plazo— siguen sin resolverse. Por ahora, el petróleo sigue siendo el barómetro más sensible del sentimiento: cae con titulares positivos, pero sigue vulnerable a repuntes bruscos ante cualquier noticia negativa.
Gráfico del petróleo
Cierre de mercado: S&P 500 cerca de máximos históricos ante el alivio geopolítico
¿Hay acuerdo o no? Qué esperar del alto el fuego
¿Volverá a subir la inflación en 2026 como en 2022? Claves del mercado
S&P 500 intenta consolidar al alza tras mejora de amplitud y resiliencia pese a tensiones geopolíticas
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "