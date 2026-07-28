El mercado del café bajo la presión del clima y los inventarios vacíos: la paradoja de las cosechas récord en Brasil

Aunque el café ha perdido valor desde comienzos de este año, al observar el comportamiento de las últimas semanas y los últimos días se aprecia una dinámica alcista muy intensa. En las últimas jornadas, la demanda ha ganado fuerza y los precios del café registran las mayores subidas en mucho tiempo. Los futuros del Arabica avanzaron casi un 10% en apenas dos sesiones.A primera vista, esta situación parece contradictoria considerando las optimistas previsiones de una cosecha récord en Brasil. Sin embargo, para entender por qué los precios suben pese a la expectativa de una producción histórica, es necesario analizar el mercado desde la perspectiva de lo que ocurre hoy, y no de lo que podría suceder dentro de algunos meses.

Variación de los precios de las materias primas durante el último mes

El café es una de las materias primas con mejor desempeño durante los últimos 30 días.

¿Qué ocurre con las cosechas récord en Brasil?

Las previsiones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que apuntan a una cosecha superior a 70 millones de sacos en Brasil, siguen vigentes. Sin embargo, los fundamentos de largo plazo son una cosa y la disponibilidad física del producto en un momento determinado es otra muy distinta.El principal responsable del actual repunte de precios es el clima, que está retrasando considerablemente las cosechas y podría indicar que las estimaciones iniciales fueron demasiado optimistas. Aunque el USDA mantiene una previsión cercana a los 70 millones de sacos, otras instituciones, entre ellas la brasileña CONAB, manejan proyecciones significativamente inferiores.

En Minas Gerais, la principal región productora de café Arabica de Brasil, cayeron más de 32 milímetros de lluvia en solo una semana, equivalente a aproximadamente un 2.700% del promedio histórico para este período.Estas lluvias dificultan no solo la cosecha, sino también el secado y el transporte de los granos. En consecuencia, aunque sobre el papel la oferta potencial es muy elevada, gran parte de ese café todavía no ha llegado al mercado.Además, diversos analistas señalan que, aunque la cantidad de café podría ser suficiente, los productores enfrentarán problemas relacionados con la calidad de los granos. Si bien Brasil es el mayor productor mundial y su café puede entregarse en la Bolsa ICE, una cosecha de menor calidad podría impedir que aumenten los inventarios certificados, incluso si la producción total alcanza niveles récord.

Colapso de los inventarios: existencias cerca de los niveles más bajos desde los años noventa

Los retrasos en las entregas desde Brasil llegan en el peor momento posible, cuando los almacenes de la Bolsa ICE presentan niveles extremadamente bajos. Los inventarios certificados de café Arabica monitoreados por la ICE continúan disminuyendo rápidamente y recientemente registraron la mayor caída diaria del año, con un descenso del 5,9%. A lo largo de 25 sesiones consecutivas, las existencias se han reducido en un total de 26%.

Los datos históricos muestran que las reservas se acercan a mínimos críticos que no se observaban desde finales de los años noventa y comienzos de los años dos mil, situándose actualmente por debajo de los 300.000 sacos.

A ello se suman las tensiones en el Mar Rojo, que prolongan los tiempos de transporte marítimo, elevan los costos logísticos y obligan a las empresas a mantener mayores inventarios en tránsito, retrasando aún más las entregas hacia los mercados consumidores.

Precio del café Arabica junto con los inventarios de la ICE (eje invertido)

Los inventarios monitoreados por la ICE han caído a sus niveles más bajos desde finales de 2023 e inicios de 2024, que a su vez representan los menores registros desde los años noventa. Todo ello ocurre a pesar de las previsiones de una cosecha récord en Brasil. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

¿Se trata del inicio de una tendencia alcista permanente?

El fuerte repunte actual responde en gran medida a un episodio de pánico por la oferta de corto plazo. Sin embargo, debido a la incertidumbre climática, tampoco puede descartarse un escenario en el que los precios vuelvan a marcar nuevos máximos históricos. El intenso fenómeno de El Niño suele provocar lluvias excesivas en Sudamérica y sequías en el Sudeste Asiático, lo que podría favorecer parcialmente las cosechas en Brasil, pero al mismo tiempo empeorar la logística y afectar la producción asiática. Aun así, el mercado continúa considerando que la oferta no será un problema permanente. Esta percepción queda reflejada en la estructura del mercado de futuros.

La diferencia de precio entre los contratos de septiembre y diciembre se ha ampliado hasta un récord superior a 24 centavos de dólar por libra, reflejando un marcado escenario de backwardation. Los tostadores y compradores están dispuestos a pagar una importante prima por recibir café de inmediato debido al temor de que los inventarios se agoten rápidamente. En cambio, los contratos correspondientes a años posteriores cotizan a precios considerablemente inferiores.

Curva forward del café Arabica actualmente (línea negra) y hace seis meses (línea naranja)

La curva forward continúa indicando que el principal problema se concentra en la oferta de corto plazo, mientras que el mercado espera una mayor producción de café en los próximos años. Fuente: Bloomberg Finance LP

Resumen y conclusiones

Actualmente, el mercado del café refleja una fuerte preocupación por la oferta disponible en el corto plazo, en un comportamiento similar al observado recientemente en el mercado del cacao. Sin embargo, si la producción continúa aumentando y esto termina impulsando una recuperación de los inventarios, es posible que los precios encuentren dificultades para volver a alcanzar los máximos históricos. En teoría, una vez que toda la cosecha brasileña sea recolectada y comience a llegar a los consumidores alrededor del mundo, este efecto debería reflejarse en los precios durante el período otoñal. Si, por el contrario, los precios no comienzan a corregir desde los niveles actuales, ello podría indicar que la situación física del mercado continúa siendo muy ajustada y que las expectativas de una producción récord fueron excesivamente optimistas.

Análisis técnico del café (D1)

Los precios del café han subido con fuerza desde comienzos de esta semana y actualmente están poniendo a prueba la zona correspondiente al 50% de retroceso de toda la última gran caída. La región comprendida entre 350 y 360 centavos de dólar por libra será determinante. Si el precio logra superar de forma sostenida esta zona, podría abrirse el camino hacia un regreso a los 400 centavos por libra e incluso hacia un nuevo intento de alcanzar máximos históricos. Por el contrario, si finalmente se confirma que la producción de Brasil será efectivamente récord, el precio podría regresar rápidamente a la zona de los 300 centavos por libra, mucho antes de lo que actualmente refleja la curva forward, que proyecta ese nivel recién hacia marzo de 2028.

Michał Stajniak, CFA

Subdirector de XTB Research

Analistas del Mercado de Materias Primas

michal.stajniak@xtb.pl