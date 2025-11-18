El mercado laboral estadounidense muestra recortes moderados según ADP

ADP muestra un promedio de 2.500 recortes semanales , muy por debajo de la semana previa, pero aún en un entorno de menor creación neta.

Para las cuatro semanas terminadas el 31 de octubre de 2025, los empleadores privados recortaron en promedio 2.500 puestos semanales, según la actualización del informe semanal de ADP. Esto implica una mejora significativa frente a la semana previa, cuando el promedio de pérdidas era de 11.250 empleos. Bajo una extrapolación simple, estas cifras equivalen a una caída mensual cercana a 10.000 puestos de trabajo. Estos datos se insertan dentro de un mercado laboral estadounidense que muestra señales de enfriamiento progresivo, en línea con la menor creación neta y un panorama corporativo más cauteloso.

Reemplazo laboral y envejecimiento de la fuerza de trabajo

En paralelo, ADP reportó que en octubre los nuevos contratados representaron el 4,4% del total de empleados, frente al 3,9% registrado un año antes. El proveedor señala que esta mayor proporción de incorporaciones ocurre en un contexto de menor creación neta de empleo, reflejando que los empleadores están contratando principalmente para reemplazo de trabajadores.

Este patrón se vincula con un cambio estructural: el envejecimiento de la fuerza laboral. Hoy, 36% de los trabajadores en EE.UU. tienen 55 años o más, frente a menos del 25% en 2015. Esto presiona las tasas de rotación y eleva la necesidad de reemplazos, pese a que el ritmo de creación de empleo se mantiene bajo.

Impacto del cierre del gobierno y lectura de solicitudes de subsidio por desempleo

Tras más de seis semanas de cierre del gobierno, los datos oficiales comienzan a publicarse, aunque con rezago. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo sumaron 232.000 en la semana terminada el 18 de octubre, sin señales de debilitamiento evidente pese al desfase temporal.

Los datos no ajustados a nivel estatal confirmaron, sin embargo, un aumento en la demanda de beneficios, particularmente en la región del Deep TriState. Las solicitudes continuas también mostraron un incremento, aunque permanecen por debajo de los máximos de mitad de año. Este tipo de rezagos estadísticos afecta la capacidad del mercado para interpretar la verdadera dinámica del empleo y genera discrepancias temporales entre las cifras oficiales y las privadas.

Señales contradictorias: solidez aparente vs. debilidad subyacente

En simultáneo, información de proveedores privados indica que los anuncios de recortes de empleo se han acelerado de manera significativa, lo que contrasta con la solidez aparente de los datos oficiales más antiguos. Esta divergencia sugiere que la economía podría estar entrando en una etapa más avanzada del ciclo, en la que las empresas reducen personal antes de que los registros oficiales reflejen el deterioro. El mercado laboral estadounidense, aun resistente, muestra señales claras de enfriamiento en márgenes clave.

