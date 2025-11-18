Datos macro de EE. UU. más débiles de lo esperado 📌Ordenes revisadas ligeramente a la baja

- El índice del dólar estadounidense registra una ligera caída tras unos datos macro de EE. UU.
Pedidos de Bienes Duraderos (Core) – Revisión mensual (MoM):
0.3% vs 0.4% esperado y 0.4% previo.
Bienes Duraderos – Revisión anual (YoY):
2.9% (Previsión 2.9%, Anterior 2.9%).
Pedidos de Fábrica (Factory Orders) MoM:
Actual 1.4% (Previsión 1.4%, Anterior -1.3%).
El Índice del Mercado de la Vivienda NAHB se ubicó en 38, por encima del 37 esperado y del 37 previo.
El índice del dólar estadounidense registra una ligera caída tras unos datos macro de EE. UU. algo más débiles de lo previsto, que apuntan a un incremento mensual menor al esperado en los pedidos de bienes duraderos.
Fuente: xStation5
Índice de precios al productor en Alemania
Hoy conoceremos el informe de los NFPs, retrasado por el cierre del gobierno en EE. UU.
