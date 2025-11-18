Datos macro de EE. UU. más débiles de lo esperado 📌Ordenes revisadas ligeramente a la baja

Conclusiones clave El índice del dólar estadounidense registra una ligera caída tras unos datos macro de EE. UU.

Pedidos de Bienes Duraderos (Core) – Revisión mensual (MoM):

0.3% vs 0.4% esperado y 0.4% previo. Bienes Duraderos – Revisión anual (YoY):

2.9% (Previsión 2.9%, Anterior 2.9%). Pedidos de Fábrica (Factory Orders) MoM:

El índice del dólar estadounidense registra una ligera caída tras unos datos macro de EE. UU. algo más débiles de lo previsto, que apuntan a un incremento mensual menor al esperado en los pedidos de bienes duraderos. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "