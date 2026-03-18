El par euro-dólar registra hoy un retroceso moderado, tras un fuerte movimiento alcista desde aproximadamente 1,135 hasta 1,152. Hoy podría ser un día decisivo para el par, ya que el mercado espera la decisión de la Fed y las nuevas proyecciones programadas para las 17:00 GMT. El escenario base para la reunión del FOMC de marzo asume que no habrá cambios en los tipos de interés y que la Fed mantendrá su enfoque prudente y de espera ante la elevada incertidumbre geopolítica vinculada al conflicto en Oriente Medio.

¿Cómo puede la FED afectar al euro-dólar?

El elemento clave de la reunión no será la decisión en sí, sino las nuevas proyecciones de tipos. El dot plot podría desplazarse hacia una postura más hawkish, lo que apoyaría al dólar y presionaría a la baja al EURUSD. Es probable que algunos miembros del FOMC reduzcan los recortes que habían proyectado previamente.

El dot plot podría desplazarse hacia una postura más hawkish, lo que apoyaría al dólar y presionaría a la baja al EURUSD. Es probable que algunos miembros del FOMC reduzcan los recortes que habían proyectado previamente. Como resultado, la perspectiva mediana está muy ajustada, con el Comité potencialmente dividido casi por la mitad. Un escenario en el que la mitad de los miembros ya no vea margen para recortes, mientras algunos empiezan a considerar subidas, reforzaría la ventaja relativa de tipos de Estados Undidos y favorecería la fortaleza del USD frente al euro.

Un escenario en el que la mitad de los miembros ya no vea margen para recortes, mientras algunos empiezan a considerar subidas, reforzaría la ventaja relativa de tipos de Estados Undidos y favorecería la fortaleza del USD frente al euro. En un resultado más hawkish, si más miembros pasan a proyectar una subida, el mercado podría reaccionar con nuevas caídas en el par euro-dólar. Al mismo tiempo, incluso un escenario relativamente dovish, con una senda de tipos ligeramente más alta, limitaría el potencial alcista del par.

si más miembros pasan a proyectar una subida, el mercado podría reaccionar con nuevas caídas en el par euro-dólar. Al mismo tiempo, incluso un escenario relativamente dovish, con una senda de tipos ligeramente más alta, limitaría el potencial alcista del par. El cambio clave radica en retrasar y reducir la magnitud de los recortes, lo que sugiere que la divergencia FED–BCE podría seguir apoyando al dólar durante más tiempo.

lo que sugiere que la divergencia FED–BCE podría seguir apoyando al dólar durante más tiempo. La inflación subyacente persistentemente elevada en Estados Unidos sigue respaldando la necesidad de mantener una política restrictiva, limitando el margen para un debilitamiento sostenido del dólar.

sigue respaldando la necesidad de mantener una política restrictiva, limitando el margen para un debilitamiento sostenido del dólar. Aunque datos más suaves del mercado laboral podrían apoyar temporalmente expectativas dovish y ofrecer cierto alivio al euro-dólar, su impacto probablemente será limitado sin una mejora clara en la tendencia inflacionaria.

y ofrecer cierto alivio al euro-dólar, su impacto probablemente será limitado sin una mejora clara en la tendencia inflacionaria. Los mercados estarán especialmente sensibles a si la Fed empieza a hablar abiertamente de la posibilidad de subidas como próximo movimiento. Incluso un pequeño aumento en el número de miembros señalando este escenario podría fortalecer al dólar.

empieza a hablar abiertamente de la posibilidad de subidas como próximo movimiento. Incluso un pequeño aumento en el número de miembros señalando este escenario podría fortalecer al dólar. En los últimos días, el mercado ha girado hacia una perspectiva menos dovish, con expectativas que ahora apuntan a solo un recorte este año y otro el próximo, probablemente en la segunda mitad. Esto ya proporciona cierto apoyo al dólar, pero un mayor reajuste podría amplificar el movimiento.

con expectativas que ahora apuntan a solo un recorte este año y otro el próximo, probablemente en la segunda mitad. Esto ya proporciona cierto apoyo al dólar, pero un mayor reajuste podría amplificar el movimiento. El escenario base asume una Fed dividida: algunos miembros no ven recortes, los moderados se inclinan por una pausa prolongada y los más dovish limitan expectativas a un único recorte a final de año. Los miembros más hawkish siguen proyectando una subida, manteniendo los riesgos bajistas para euro-dólar.

Como resultado, incluso sin cambios en los tipos, la reunión de marzo podría influir significativamente en el par EUR/USD a través de cambios en las expectativas de política. Si el mercado gana confianza en una senda más hawkish, es probable que el par caiga más. Sin embargo, si surgen señales dovish, especialmente de Powell, no se puede descartar un movimiento de vuelta por encima de 1,16.

Gráfica del par EUR/USD