El mercado financiero latinoamericano tiene los ojos puestos en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Tras consolidarse en la primera mitad de 2026 como una de las plazas más rentables de la región con retornos acumulados que llegaron a superar el 20%, el índice ha entrado en una fase de consolidación y alta tensión técnica.

El conteo de la segunda vuelta presidencial muestra un empate técnico milimétrico. Esta incertidumbre obliga a los inversionistas institucionales a reconfigurar sus portafolios a contrarreloj para cubrirse ante dos escenarios políticos opuestos, mientras vigilan un gráfico técnico que está a punto de romper.

La Matemática Fundamental del Índice

Para operar o proyectar la bolsa peruana, la clave está en mirar la distribución de sus sectores. La BVL no es un índice diversificado, es una jugada concentrada en dos grandes motores:

Sector de Materias Primas (Minería): Representa más del 50% del peso del índice (liderado por pesos pesados como Southern Copper y Buenaventura ).

Representa más del 50% del peso del índice (liderado por pesos pesados como y ). Sector Financiero y Consumo: Representa un 31% (con activos bandera como Credicorp e Intercorp).

Esta asimetría sectorial genera que los dos escenarios políticos afecten al índice de maneras muy distintas.

Escenarios Políticos: Reconfiguración de Flujos

1. Victoria de la Izquierda (Consolidación de Roberto Sánchez)

Si el procesamiento de las últimas actas e impugnaciones confirma la ventaja del bloque de izquierda, la bolsa podría experimentar un reajuste bajo una dinámica de rotación de riesgo:

Castigo Directo al Sector Financiero (31% del peso): Las acciones de la banca local y consumo interno podrían ser el blanco principal de las órdenes de venta a mercado. El inversionista extranjero cobrará utilidades para cubrirse del riesgo país , la incertidumbre regulatoria y el temor a una contracción del crédito.

Las acciones de la banca local y consumo interno podrían ser el blanco principal de las órdenes de venta a mercado. El inversionista extranjero cobrará utilidades para cubrirse del , la y el temor a una contracción del crédito. La Resiliencia Minera como Amortiguador: Este escenario no implicará un colapso estructural (crash) del índice general. Cambiar contratos de estabilidad minera o implementar reformas fiscales agresivas toma tiempo y requiere negociaciones complejas en un Congreso altamente fragmentado. Las mineras operarán como un colchón de valor que limitaría cualquier caída de la Bolsa.

2. Victoria de la Derecha (Remontada de Keiko Fujimori)

Si el voto en el exterior o la resolución de mesas observadas inclinan la balanza hacia la derecha pro-mercado, el mercado activará un comportamiento de manual de finanzas:

Efecto Short Squeeze Institucional: Se eliminaría de golpe la prima de riesgo político que mantenía castigadas las valoraciones locales. podríamos ver un fuerte rally de cobertura (cierre de posiciones cortas) en los sectores financiero, de consumo y construcción. La disipación de la incertidumbre política abriría la puerta para la reactivación de la cartera de proyectos de inversión privada, permitiendo al índice buscar nuevos máximos anuales.



Foto: Sebastián Castañeda/Bloomberg

El Contexto Global: El cobre de Hierro y el Lastre del Oro

Los flujos políticos locales se cruzan directamente con el comportamiento de los commodities en los mercados internacionales, los cuales actúan como catalizadores secundarios del MSCI Perú (EPU.US):

El Cobre como Suelo Estructural: La gran ventaja competitiva de Perú frente a otras crisis políticas de la región es que el cobre se niega a corregir de forma agresiva, manteniéndose firme en la zona alta de precios (alrededor de los $6.40 USD/Lb ). Al ser el segundo productor mundial, las mineras de cobre listadas en bolsa siguen registrando márgenes muy robustos y flujos de caja sólidos en dólares, poniéndole un piso fundamental a un gran % de la bolsa.

La gran ventaja competitiva de frente a otras crisis políticas de la región es que el se niega a corregir de forma agresiva, manteniéndose firme en la zona alta de precios (alrededor de los ). Al ser el segundo productor mundial, las listadas en bolsa siguen registrando márgenes muy robustos y sólidos en dólares, poniéndole un piso fundamental a un gran % de la bolsa. El Oro como Freno de Mano: Por el contrario, el oro viene experimentando una corrección técnica a la baja a nivel global. Esto le quita combustible al índice que vimos a inicios de año. Además, la caída del oro presiona la liquidez de las economías regionales del interior del país (donde la minería artesanal tiene un fuerte peso social), inyectando tensión social al entorno de la transición presidencial.

Análisis Técnico del EPU: Zonas de Ruptura Clave

En el gráfico, el comportamiento del índice refleja a la perfección este choque de fuerzas. El precio ha permanecido atrapado durante más de tres meses en un canal lateral, lo que técnicamente significa una fase de acumulación de volumen y compresión de volatilidad.

El mercado está esperando el catalizador electoral para definir el quiebre de la estructura.



Fuente: xStation5

Las dos zonas críticas a vigilar son la zona de 76 puntos hacia la baja o la resistencia en la zona de los 87 puntos hacia el alza. El rompimiento de cualquiera de estas estructuras podría a la baja llevar al índice hacia la zona de los 66 puntos, y hacia el alza, significaría el rompimiento de nuevos máximos tocando zonas de los 96.75 puntos para el EPU.

Sin duda, las elecciones serán claves para la proyección futura para este 2026 para la bolsa de Perú.

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Raúl Ojeda Espino, Analista Colaborador en XTB LATAM, especializado en Instrumentos Derivados.