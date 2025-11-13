Leer más
14:02 · 13 de noviembre de 2025

El Nasdaq-100 cae más de un 1,4 % 🚨📉

US100
Índices
-
-

A pesar de la reapertura del gobierno, los mercados no muestran optimismo en la sesión de hoy. Los futuros del Nasdaq-100 registran una caída de hasta el 1,4 %.

El principal impulso bajista en Wall Street proviene del cambio en las expectativas sobre la senda de tasas de interés de la Fed. La probabilidad de un recorte en la reunión de diciembre ya ha caído al 50 %, desde más del 70 % hace apenas unas semanas. Importante: esto ocurre en paralelo con el debilitamiento del dólar.

Un factor secundario que debilita el sentimiento de los inversores es la investigación de la UE sobre Google. El gigante tecnológico cae hasta un 3 %, suficiente para ejercer presión bajista sobre el índice por sí solo.

US100 (H1)

Fuente: xStation5

_________

