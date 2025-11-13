El Nasdaq-100 cae más de un 1,4 % 🚨📉

A pesar de la reapertura del gobierno, los mercados no muestran optimismo en la sesión de hoy. Los futuros del Nasdaq-100 registran una caída de hasta el 1,4 %.

El principal impulso bajista en Wall Street proviene del cambio en las expectativas sobre la senda de tasas de interés de la Fed. La probabilidad de un recorte en la reunión de diciembre ya ha caído al 50 %, desde más del 70 % hace apenas unas semanas. Importante: esto ocurre en paralelo con el debilitamiento del dólar.

Un factor secundario que debilita el sentimiento de los inversores es la investigación de la UE sobre Google. El gigante tecnológico cae hasta un 3 %, suficiente para ejercer presión bajista sobre el índice por sí solo.

US100 (H1)

Fuente: xStation5

_________

Mantente al tanto de los movimientos del Nasdaq-100 y opera con análisis de mercado en tiempo real. Abre tu cuenta real en XTB y toma decisiones con información confiable:Abre tu cuenta real de XTB aquí