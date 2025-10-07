El índice Nasdaq 100 retrocedió un 0,5% hoy, con descensos que llegaron temporalmente al 0,8%. Desde el máximo histórico alcanzado justo antes del inicio de la sesión de contado, el índice llegó a ceder hasta un 1%. Las caídas responden principalmente al creciente escepticismo en torno al sector de la inteligencia artificial, con especial foco en Oracle Corp.

Las acciones de Oracle llegaron a caer hasta un 5% en la apertura, después de que The Information revelara datos preocupantes sobre los márgenes de su negocio de IA. Esto podría constituir la primera señal de advertencia sobre una posible sobrevaloración del sector en su conjunto.

Según The Information, Oracle habría obtenido un margen bruto de apenas 14% sobre 900 millones de dólares de ingresos por el alquiler de servidores Nvidia durante el trimestre finalizado en agosto. Este nivel se sitúa muy por debajo del margen habitual, y el informe sugiere que Oracle podría haber incurrido en pérdidas de hasta 100 millones de dólares en ciertos contratos vinculados al arriendo de chips Blackwell de Nvidia.

La débil rentabilidad se atribuye a los altos costos de los chips de Nvidia, junto con la competencia feroz en el negocio de alquiler y servicios en la nube, que está impulsando precios de “dumping” para los servicios de IA. A ello se suman los costos crecientes de energía, construcción de infraestructura y personal.

Aunque Oracle experimentó un fuerte repunte tras los resultados del trimestre anterior —impulsado por el crecimiento de su cartera de pedidos— cada vez más analistas cuestionan la sostenibilidad de su rentabilidad futura. La empresa reportó una cartera de pedidos de 455 mil millones de dólares, incluyendo un acuerdo con OpenAI estimado en 300 mil millones a cinco años. Sin embargo, el flujo de caja libre se mantiene negativo debido a grandes inversiones en nuevos centros de datos, mientras su deuda crece más rápido que la de sus competidores.

En los últimos días, también han surgido preocupaciones sobre el fenómeno de la “financiación circular”. Aunque todavía lejos de los esquemas vistos durante la burbuja “dot-com”, estos patrones comienzan a encender alertas entre los analistas.

El esquema Oracle–OpenAI–Nvidia

Nvidia invierte en OpenAI (hasta 100.000 millones de USD).

OpenAI contrata servicios de Oracle (compromiso por 300.000 millones).

Oracle arrienda chips a Nvidia .

Los beneficios retornan a Nvidia mediante la venta de chips.

Las alertas de Wall Street

Los ingresos anuales de OpenAI son cinco veces menores que su compromiso anual con Oracle.

AMD habría ofrecido a OpenAI una participación del 10% a cambio de un compromiso de compra.

El reconocido vendedor en corto Jim Chanos advierte: “¿Por qué los vendedores están subvencionando a los compradores si la demanda es infinita?”

Reacción del mercado y perspectiva técnica

El Nasdaq 100 puso a prueba el nivel de 25.000 puntos, que coincide con resistencias previas observadas el 22 y 23 de septiembre. Las acciones de Oracle reducen parcialmente las caídas, aunque el precio rompió los mínimos locales del 1 de octubre, revirtiendo cerca de la mitad del impulso del 10 de septiembre.

Una ruptura clara del nivel de 25.000 puntos en el US100, combinada con la pérdida del retroceso de Fibonacci del 38,2% de la última onda alcista, podría activar una corrección más profunda. El patrón correctivo de septiembre sugiere un soporte potencial en torno a los 24.600 puntos.

________

👉 Aprovecha los movimientos del US100 y opera los principales índices tecnológicos con condiciones competitivas.

Abre tu cuenta real en XTB y descubre más oportunidades del mercado:

🔗 https://www.xtb.com/lat/cuenta-real?utm_source=news_rsh