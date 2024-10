El Nasdaq-100 cae un 2% y profundiza sus caídas 📉Los funcionarios estadounidenses esperan un ataque iraní contra Israel en 12 horas

Seg煤n los funcionarios estadounidenses, Ir谩n atacar谩 a Israel en las pr贸ximas 12 horas, mientras que los informes de Axios sugieren que el ataque se llevar谩 a cabo con misiles de alta velocidad. Adem谩s, "fuentes occidentales" an贸nimas informaron a Axios de que no se utilizar谩n veh铆culos a茅reos no tripulados ni misiles de crucero en el ataque, porque esto permite a Israel una larga preparaci贸n para la defensa y la interceptaci贸n (como en abril).

El riesgo de guerra parece ser real, y la Embajada de Estados Unidos en Israel ha pedido a todos los empleados del gobierno de Estados Unidos y a sus familias en Israel, Cisjordania y Gaza que se resguarden en el lugar hasta nuevo aviso. Los 铆ndices estadounidenses ampl铆an sus ca铆das a medida que los mercados temen un aumento de los precios del petr贸leo, lo que puede reducir las probabilidades de un escenario de aterrizaje suave, presionando a la Reserva Federal a un cambio inesperado en su postura pol铆tica moderada. Por ahora, el petr贸leo West Texas repunta casi un 4% Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5 聽 聽

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "