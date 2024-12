El Nasdaq 100 subió ayer casi un 2%

Los sentimientos en la sesión de Wall Street fueron muy positivos ayer, ya que el Nasdaq 100 subió casi un 1,9%. En el centro de atención del mercado estaban las acciones de Broadcom, que subieron más del 6% después de la noticia de que la compañía está en la etapa de diseño y producirá chips de IA para Apple; la capitalización actual de la compañía es de 820$ mil millones. El índice S&P 500 subió casi un 0,9%, mientras que el DJIA perdió más del 0,2%. La inflación del IPC de ayer aumentó a una tasa anual del 2,7% como se esperaba, mientras que el IPC básico subió un 3,3%; después de los datos, los operadores están descontando un recorte de tipos casi seguro de la Fed en diciembre y todavía tres recortes de tipos a lo largo de 2025, aunque en el contexto de la nueva administración y los posibles aranceles, esta apuesta todavía parece incierta y podría cambiar significativamente. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años aumentaron ayer ligeramente, hasta el 4,28 % Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Publicados ayer, los beneficios del gigante del software Adobe (ADBE.US) fueron superiores a los esperados, aunque las acciones cayeron un 9 % durante el mercado secundario estadounidense, ya que la empresa espera una dinámica de ventas inferior a la esperada. Los ingresos ascendieron a 5.670 millones de dólares frente a los 5.610 millones de dólares previstos, con un BPA ajustado de 4,81 dólares frente a los 4,67 dólares previstos en Wall Street. La empresa espera que este BPA ajustado trimestral sea de 4,95 a 5 dólares frente a los 5 dólares previstos, con unos ingresos de 5,63 a 5,68 dólares frente a los 5,72 dólares previstos en Wall Street Otras noticias de la mañana El ánimo durante la sesión asiática fue claramente positivo. El Hang Seng de China sube casi un 2 %, el Nikkei de Japón un 1,4 % y el KOSPI de Corea del Sur un 1,6 %. El ASX de Australia pierde casi un 0,3%, tras los datos "hawkish" sobre el cambio de empleo en Australia. El cambio fue de 35.6k, se esperaban 25k, después de 15.9k anteriormente; la tasa de desempleo se situó en el 3,9% frente al 4,2% previsto y el 4,1% anterior El EUR/USD avanza un 0,18%, con el dólar canadiense ganando más frente al dólar; el par AUD/USD sube un 0,75% apoyado por los sólidos datos de la economía de Australia El USD/CHF baja ligeramente mientras los mercados esperan la decisión del BNS hoy, prevista para las 8:30 AM GMT de hoy. Los inversores esperan que el banco recorte las tasas en 25 puntos básicos hasta el 0,75% Los metales preciosos están teniendo avances; la plata sube casi un 1%, el platino y el paladio suben un 1,5%. El oro se negocia por encima de los 2.700 dólares la onza. El petróleo se negocia solo ligeramente más alto, pero el Gas Natural está subiendo un 0,5% a 3,36 / MMBtu. La volatilidad en los productos básicos agrícolas es limitada; los futuros de trigo y soja están cayendo en el rango del 0,6%. La atención de los mercados se centra en la 14:30 h. de hoy, cuando se publicarán las solicitudes de desempleo de EE. UU., la lectura de la inflación de los productores estadounidenses (IPP) de noviembre y la decisión del Banco Central Europeo. El mercado espera que el banco recorte las tipos en 25 puntos básicos; un recorte de 50 puntos básicos, si bien no es imposible, tiene una probabilidad mucho menor.

