El Nasdaq cae un 1,5% bajo presión de Claude de Anthropic

El sentimiento negativo domina los principales índices de Wall Street al inicio de la sesión del viernes, y las perspectivas de un rebote en el corto plazo siguen siendo inciertas, especialmente ante el riesgo de una nueva escalada del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel durante el fin de semana. El contrato de futuros del Nasdaq 100 (US100) cae más de un 1,5%. Al mismo tiempo, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años suben cerca de 4 puntos básicos, superando el 4,45%, mientras que el índice del dólar se fortalece por encima de 99,8, avanzando frente a una cesta de divisas.

Los inversores no solo están preocupados por el impacto de los altos precios del petróleo y el gas sobre la actividad económica y la política de la Reserva Federal, sino también por el volumen de inversión en infraestructura de inteligencia artificial, que impulsó al alza a las acciones de semiconductores durante el cuarto trimestre de 2025. Si se materializa una desaceleración, las compañías que han invertido agresivamente en nuevas tecnologías podrían enfrentar presión, algo que ya comienza a reflejarse en empresas como Microsoft y otras del sector software.

Nuevos riesgos en el sector IA

A esto se suma un nuevo foco de riesgo proveniente del sector tecnológico. Según Fortune, un nuevo modelo de Anthropic, llamado Claude “Mythos”, fue filtrado antes de su lanzamiento oficial. Los detalles habrían sido encontrados en un borrador de blog almacenado en un archivo público sin protección. La empresa atribuyó la filtración a un error humano en la configuración de su sistema de gestión de contenidos. El documento describía una nueva clase de modelos de inteligencia artificial denominada “Capybara”, que serían más grandes y avanzados que el actual modelo insignia Opus. Según la filtración, Capybara supera a Claude Opus 4.6 en áreas como programación, razonamiento académico y ciberseguridad. Además, el modelo Claude Mythos fue descrito como el más potente desarrollado hasta la fecha.

Un portavoz de Anthropic confirmó que la compañía está trabajando en un modelo de propósito general con avances significativos en programación y ciberseguridad. Esto ha generado preocupación en los mercados, ya que podría implicar una futura competencia directa con empresas de ciberseguridad, presionando márgenes y provocando potencial salida de clientes.

Señales técnicas y mercado

Desde el punto de vista técnico, el Nasdaq 100 acumula una caída superior al 10% desde sus máximos históricos, lo que sugiere la entrada en zona de corrección.

Crowdstrike (intervalo D1)

Fuente: xStation