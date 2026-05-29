Cierre de mercados: los compradores siguen dominando los mercados pese al ruido geopolítico ⏰

El principal factor que impulsó la volatilidad

El principal motor de los mercados financieros hoy fue el sector tecnológico, específicamente los espectaculares resultados de Dell, que elevó su previsión de ingresos para todo el año a USD 165.000–169.000 millones, con ingresos por servidores de inteligencia artificial creciendo casi nueve veces interanual.

El boom de la inteligencia artificial impulsó a todo el segmento de hardware informático —Dell +35%, Hewlett Packard Enterprise +17% y NetApp +19%—, mientras debilitó la narrativa de un posible “apocalipsis SaaS”, ya que los resultados de compañías como Salesforce (+8,3%), Palantir (+9,3%), SAP (+4%) y Oracle (+8%) mostraron que las empresas están invirtiendo agresivamente en software impulsado por IA. La revisión a la baja del PIB de Estados Unidos tuvo un aspecto positivo: el fuerte crecimiento del gasto corporativo en tecnología, que aumentó un 17,2%.

Geopolítica

El principal tema geopolítico fue la comunicación caótica en torno al acuerdo entre Estados Unidos e Irán sobre el estrecho de Ormuz. Trump anunció a través de Truth Social que se levantaría el bloqueo naval contra Irán, condicionado, entre otras cosas, a que Irán renunciara a las armas nucleares y retirara las minas marítimas. Sin embargo, la agencia iraní Fars News cuestionó estas afirmaciones, calificándolas como una “mezcla de verdad y mentiras” y negando que Irán hubiera aceptado desmantelar sus materiales nucleares.

Una pausa diplomática hacia el final de la sesión del viernes calmó el ánimo y permitió que los índices recuperaran sus caídas, mientras el propio Trump anunció que la decisión final se tomaría después de una reunión en la Situation Room.

Al mismo tiempo, surgieron reportes sobre una propuesta de Estados Unidos como parte de la renegociación del USMCA, que exigiría que el 50% del valor de los componentes de cada automóvil vendido bajo condiciones arancelarias preferenciales provenga exclusivamente de Estados Unidos, lo que provocó volatilidad en las acciones automotrices.

Datos macroeconómicos

En el frente macroeconómico, tres publicaciones clave captaron la atención.

Primero, la lectura preliminar de inflación HICP de Alemania se ubicó en 2,7% interanual, frente a una previsión de 2,8%, mientras que el IPC cayó a 2,6% desde el 2,9% esperado, lo que envía una señal claramente moderada antes de la próxima reunión del Banco Central Europeo. Segundo, la inflación IPC de Polonia en mayo sorprendió fuertemente a la baja, cayendo a 3,1% frente a un consenso de 3,6%. En términos mensuales, los precios bajaron un 0,3%, marcando la caída más pronunciada desde septiembre de 2023. Tercero, el PIB de Canadá se contrajo un 0,1% en el primer trimestre de 2026, mientras que el mercado esperaba un crecimiento del 1,5%, confirmando los efectos crecientes de las guerras comerciales y allanando el camino para nuevos recortes de tasas por parte del Banco de Canadá.

Índices bursátiles

En Wall Street, el Dow Jones Industrial Average lideró la sesión con un alza del 0,8%, superando al S&P 500 (+0,35%) y al Nasdaq (+0,3%), mientras que las acciones de pequeña capitalización del Russell 2000 (-0,9%), más sensibles al aumento de los rendimientos de los bonos, terminaron la jornada en rojo.

El STOXX Europe 600 europeo subió un 0,5%, y el Euro Stoxx 50 avanzó alrededor de un 0,4%, con el 71% de las compañías en terreno positivo durante la jornada y cotizando apenas un 1,5% por debajo de sus máximos históricos.

En Hungría, el principal índice BUX subió un 2,4% tras conocerse que la Comisión Europea había liberado EUR 16.400 millones en fondos europeos después de alcanzar un acuerdo con el nuevo primer ministro, Peter Magyar.

Acciones

Las estrellas de la sesión fueron principalmente compañías de los sectores de tecnología y nube: Dell (+35%), Palantir (+9,13%), CrowdStrike (+8,20%), Palo Alto Networks (+7,32%), Adobe (+6,08%) y ARM Holdings (+5,08%). Entre las acciones europeas destacó Airbus (+1,95%).

En el lado de las caídas, dominó el sector de vestuario, con Gap retrocediendo un 15% tras rebajar sus previsiones para todo el año. También destacó SentinelOne, que cayó un 16% tras presentar previsiones débiles y anunciar una reducción del 8% de su plantilla, junto con las compañías espaciales AST SpaceMobile y Rocket Lab, que fueron vendidas tras la explosión del cohete New Glenn de Blue Origin en la plataforma de lanzamiento. Entre las caídas europeas figuró Deutsche Bank, que pese al sentimiento generalmente positivo retrocedió un 2,29%.

Divisas

El dólar estadounidense quedó bajo presión en medio de los reportes sobre un posible acuerdo con Irán y una mejora del sentimiento global , con el índice del dólar estadounidense cayendo un 0,11% hasta alrededor de 98,84 puntos.

quedó bajo presión en medio de los reportes sobre un posible acuerdo con Irán y una mejora del , con el cayendo un 0,11% hasta alrededor de 98,84 puntos. El par EUR/USD se consolida en el rango de 1,1570–1,1760, por debajo de la resistencia clave de la EMA200 , con el RSI alrededor de 47, lo que indica un equilibrio de fuerzas. Sin embargo, una ruptura por encima de 1,1760 abriría el camino hacia 1,19.

se consolida en el rango de 1,1570–1,1760, por debajo de la resistencia clave de la , con el alrededor de 47, lo que indica un equilibrio de fuerzas. Sin embargo, una ruptura por encima de 1,1760 abriría el camino hacia 1,19. El florín húngaro se fortaleció tras las noticias sobre los fondos europeos, con el EUR/HUF cayendo un 0,5%, mientras que el dólar canadiense quedó bajo fuerte presión después de que los datos mostraran una contracción del PIB, y el par USD/CAD subió de manera significativa.

se fortaleció tras las noticias sobre los fondos europeos, con el cayendo un 0,5%, mientras que el quedó bajo fuerte presión después de que los datos mostraran una contracción del PIB, y el par subió de manera significativa. El zloty polaco reaccionó de forma moderada a la lectura positiva de inflación, con el EUR/PLN subiendo un 0,1% hasta 4,23.

Materias primas

El petróleo crudo estuvo en el foco debido a señales contradictorias desde Medio Oriente. El Brent y el WTI cayeron más de un 2% después de que Trump anunciara un acuerdo con Irán sobre la apertura del estrecho de Ormuz, por donde pasa aproximadamente el 20% de las exportaciones mundiales de petróleo. Sin embargo, después de que Irán negara el reporte, parte de las caídas fue recuperada, con el WTI cotizando alrededor de USD 87 por barril.

El oro subió un 1,44% y cotizaba cerca de USD 4.560 por onza, confirmando su histórica correlación inversa con el dólar estadounidense, mientras que el gas natural avanzó un 0,42% hasta USD 3,32. La plata se mantuvo prácticamente sin cambios, con una caída de apenas 0,07%.

Criptomonedas

Bitcoin puso a prueba niveles por debajo de USD 73.000 pese a las alzas en los mercados bursátiles, confirmando la debilidad estacional previa a la temporada de verano y un desafiante 2026 para la industria más amplia de criptomonedas.

El precio de BTC se acercó a la media móvil exponencial de 200 sesiones en el marco semanal. Históricamente, una situación similar ocurrió en la primavera de 2020, en medio del mercado bajista de 2022 y en febrero de 2026. Los datos on-chain de CryptoQuant indican una caída significativa en la actividad de compra de las ballenas, análoga a la debilidad cíclica observada en la primavera de 2022. Una caída nuevamente por debajo de USD 72.000 podría abrir el camino hacia una prueba de los mínimos locales en USD 60.000.

Una señal negativa adicional para la industria fue la suspensión de la negociación en la blockchain Sui, de Mysten Labs, por segundo día consecutivo.