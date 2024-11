El NATGAS repunta un 8% 📈

馃毄Los precios del gas suben en medio de una estacionalidad positiva y el hurac谩n Rafael azot贸 el Golfo de M茅xico, lo que alimenta las preocupaciones sobre el suministro Los contratos de gas natural Henry Hub (NATGAS) de EE. UU. est谩n subiendo un 8% hoy, y las preocupaciones sobre el suministro en EE. UU. agregan "vientos en contra" a los precios del gas. Durante el fin de semana, casi el 27% de la producci贸n de petr贸leo del Golfo de M茅xico y el 17% de su gas natural se han interrumpido, a ra铆z del furioso hurac谩n Rafael. El Golfo de M茅xico representa aproximadamente el 15% de la producci贸n total de petr贸leo de EE. UU. y aproximadamente el 2% de la producci贸n de gas natural, pero incluso los cambios marginales en el suministro podr铆an trasladarse al mercado. Los aumentos pueden verse respaldados a煤n m谩s por la estacionalidad, que sugiere un "momento potencialmente oportuno" para un aumento en las posiciones largas de gas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil En a帽os anteriores, a excepci贸n de 2020, mediados de noviembre ha demostrado ser un momento "adecuado" para los alcistas en gas. Fuente: NGI Gas Intelligence Seg煤n la Oficina de Seguridad y Control Ambiental (BSEE), las ca铆das de producci贸n debido al hurac谩n Rafael han ascendido a 1.120 millones de pies c煤bicos de gas hasta el momento. Ayer se detuvieron unos 310 millones de pies c煤bicos de producci贸n, seg煤n las estimaciones de la BSEE.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) inform贸 que el hurac谩n Rafael "arrasar谩" el centro del Golfo de M茅xico durante alg煤n tiempo, antes de virar hacia el sur y el suroeste en los d铆as siguientes. Hoy, el hurac谩n Rafale ya ha sido degradado a tormenta tropical, pero los contratos de gas mantienen un impulso alcista. NATGAS abri贸 con un hueco de 2,75 d贸lares por mmbtu; ahora han subido hasta cerca de 2,88 d贸lares y han superado el retroceso de Fibonacci de 23,6 de la 煤ltima onda descendente. Fuente: xStation5

