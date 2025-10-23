Los futuros del S&P 500 suben esta mañana, mientras que el Nikkei 225 cae un 1,35%, lo que refleja el sentimiento negativo en Asia tras las caídas de Wall Street registradas durante la noche. El Nifty de la India sube (+0,7%) tras los informes de una posible reducción de los aranceles estadounidenses sobre los productos indios. El premercado del Dax 40 y del Euro Stoxx 50 cotiza ligeramente a la baja.

Otros mercados

El dólar estadounidense domina claramente la sesión matutina, fortaleciéndose frente a los principales pares tras varios días de corrección; el yen japonés se mantiene como el más débil del G10, con un par USD/JPY de 152,41 (+0,28%).

El WTI sube a 60,80 dólares por barril (+2,46%), continuando sus incremento tras el anuncio de nuevas sanciones estadounidenses a las empresas rusas Rosneft y Lukoil y la presión sobre India y la UE para limitar las importaciones de petróleo ruso. Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones al petróleo ruso (Rosneft, Lukoil y sus filiales); Trump sugiere que las restricciones buscan obligar a Putin a ser racional en las negociaciones de paz con Ucrania. El oro cae a 4.105 dólares la onza, manteniéndose en los niveles de cierre de ayer, mientras el mercado espera los datos del IPC estadounidense del viernes.

Trump mantiene sus planes de reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, y espera un acuerdo sobre comercio, materias primas y soja. Por el contrario, las relaciones con Putin siguen tensas tras los decepcionantes intentos de negociación en Budapest y Alaska.

Publicaciones económicas

Tesla reportó ingresos trimestrales récord (28.100 millones de dólares, +12 % interanual) y un flujo de caja libre (FCF) récord (3.990 millones de dólares), con entregas récord de vehículos (497.099 unidades, +7 % interanual) y un sólido despliegue de almacenamiento de energía (12,5 GWh, +81 % interanual); los márgenes operativos fueron menores debido al aumento de costes y aranceles.

SAP decepcionó en términos de ingresos (9.080 millones de euros frente a los 10.610 millones de euros esperados) y ligeramente por debajo de las previsiones de BPS (1,72 euros frente a 1,73 euros), pero el fuerte crecimiento en servicios en la nube (+ 27% interanual) respalda el potencial a largo plazo. La empresa continúa integrando IA.

El CBRT tiene previsto anunciar su decisión sobre los tipos de interés en lo que será la publicación macroeconómica más importante del día junto al informe de ventas minoristas de Canadá.