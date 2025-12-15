El Nikkei 225 retrocede hasta el soporte de 50.200 puntos

Los futuros de los principales índices bursátiles europeos y estadounidenses comienzan la semana con un ligero incremento, en el intento de recuperar parte del retroceso del viernes, que vino provocado por los decepcionantes resultados de Oracle y la preocupación por la sostenibilidad del repunte de la IA. El sentimiento se ve respaldado por la narrativa de una Fed menos agresiva para 2026.

Según Donald Trump, la inflación estadounidense se ha neutralizado por completo y la futura composición de la Fed debería impulsar los tipos de interés a la baja. El asesor económico jefe de la Casa Blanca y principal candidato a la presidencia de la Fed, Kevin Hassett, intentó tranquilizar a los mercados, afirmando que, si bien presentaría las opiniones de Trump sobre política monetaria en la Fed, conservaría plena independencia para rechazarlas. Los mercados de Asia-Pacífico comienzan la semana extendiendo las pérdidas de la sesión del viernes en Wall Street, lastrados por una serie de datos débiles de China. El Nikkei 225 retrocede un 1,23% cayendo hasta los 50.200 puntos debido a las dudas del sector tecnológico.

Informes económicos

Informes económicos

Los datos de noviembre de China muestran una desaceleración cada vez más profunda. Las ventas minoristas aumentaron un 1,3% interanual, frente a las expectativas del 2,8%, la producción industrial aumentó un 4,8% frente al 5% esperado, y la inversión en activos fijos cayó un 2,6%, profundizando la caída de octubre. Los principales lastres fueron la continua caída del mercado inmobiliario y la débil confianza del consumidor.

Es probable que los tipos de interés en Nueva Zelanda se mantengan en el 2,25% durante un período prolongado, suponiendo que las condiciones económicas evolucionen según las proyecciones, tal y como declaró hoy la gobernadora del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, Anna Breman.

Otros mercados

En los mercados cambiarios, el movimiento más destacado es el repunte del yen (EUR/JPY: -0,46%), ya que Japón se prepara para lo que podría ser su primera subida de tipos de interés desde enero a finales de esta semana. El índice del dólar estadounidense (USDIDX) baja un 0,05% ante la creciente divergencia entre las expectativas de política monetaria de EE. UU. y las del resto del mundo. El EUR/USD se mantiene estable en 1,173.

Las expectativas moderadas de la Fed siguen impulsando los metales preciosos. El oro sube un 1% hasta los 4.342 dólares por onza, mientras que la plata repunta un 2,25%, alcanzando los 63,28 dólares tras la corrección del viernes.

El barril de crudo Brent y el de WTI frenan su presión a la baja, repuntando alrededor de un 0,5% intradía. El Bitcoin sube un 1,4% alcanzando los 89.750 USD, mientras que Ethereum repunta un 1,8% hasta los 3.130 USD.