Fuerte lectura del ISM de servicios: la actividad crece al ritmo más alto desde 2022

- El ISM de servicios sorprendió al alza (56,1), marcando la expansión más fuerte del sector desde 2022.
- La inflación en servicios se moderó, a diferencia del sector manufacturero donde los precios siguen aumentando.
- El mercado laboral sigue mostrando fortaleza, con 63K nuevos empleos según ADP.
- Persisten riesgos para la inversión empresarial debido a incertidumbre arancelaria y tensiones comerciales.
Índice ISM de Servicios: 56,1
Expectativas: superó todas las proyecciones de la encuesta de Bloomberg (mediana 53,5)
Anterior: 53,8
Componentes del informe:
-
Nuevos pedidos: 58,6
-
Actividad empresarial: 51,8
-
Empleo: 51,8
-
Precios pagados: 63
El sector servicios de Estados Unidos se expandió en febrero al ritmo más rápido desde mediados de 2022, impulsado por un fuerte aumento en nuevos pedidos y una sólida actividad empresarial. El índice principal subió a 56,1, superando ampliamente todas las previsiones de los economistas. Estos datos reflejan un fortalecimiento general del mayor segmento de la economía estadounidense y fueron registrados justo antes de los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán.
Un aspecto clave del informe es la divergencia entre los sectores manufacturero y de servicios en relación con la inflación. Mientras que la encuesta ISM manufacturera indicó recientemente que los precios de los insumos se dispararon al ritmo más rápido desde 2022, las presiones inflacionarias se moderaron en el sector servicios, con el índice de precios pagados cayendo a un mínimo de casi un año. Esta moderación se produce a pesar de un aumento extraordinario de 11,9 puntos en los pedidos pendientes, que alcanzaron su nivel más alto en cuatro años.
El mercado laboral también mostró una fortaleza significativa. El empleo en servicios registró un crecimiento sólido, reflejado también en los datos del ADP, que mostraron que las empresas estadounidenses añadieron 63.000 empleos en febrero, la mayor creación mensual desde julio. Catorce de las dieciocho industrias de servicios reportaron crecimiento, lideradas por minería, información y bienes raíces.
Sin embargo, el sentimiento empresarial sigue siendo cauteloso debido a factores externos. Comentarios del sector indican que, aunque el entorno actual es sólido, existen “riesgos significativos desconocidos” derivados de posibles medidas arancelarias del gobierno estadounidense, lo que está frenando las inversiones empresariales a largo plazo. Además, los sectores de minería y agricultura señalaron que la volatilidad arancelaria y los cambios en acuerdos comerciales ya están afectando de forma relevante las operaciones de compra y los costos de importación.
El US500 intenta recuperar la caída registrada ayer gracias a los sólidos datos de la economía estadounidense y a la esperanza de que la situación en Medio Oriente se estabilice más rápido de lo esperado.
