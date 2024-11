El OIL.WTI sube un 0,80% tras informes de un posible ataque de represalia por parte de Irán

El petróleo sube un 0,80% y vuelve a superar los 71 dólares por barril, hasta los 71,10 dólares. Los precios del petróleo suben a pesar de la liquidación de las acciones estadounidenses tras los informes de que Irán se prepara para atacar a Israel desde territorio iraquí en los próximos días. Israel está en alerta máxima, anticipando una posible respuesta de Irán tras los ataques aéreos israelíes del 26 de octubre. El petróleo crudo reaccionó inicialmente con una fuerte caída al ataque de Israel a la infraestructura militar iraní. El ataque fue limitado y no tuvo como objetivo la infraestructura petrolera, lo que borró del mercado toda la prima de riesgo relacionada con la incertidumbre en Oriente Medio. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Posteriormente, los precios del petróleo han rebotado y están subiendo por tercera sesión consecutiva. El catalizador inicial fueron los informes del grupo de productores OPEP+ sobre un posible retraso en el aumento planificado de la producción, que originalmente estaba previsto para diciembre de este año. El aumento de la producción podría posponerse un mes o más. OIL.WTI (intervalo D1)

El petróleo West Texas está subiendo hasta los 71,10 dólares por barril, probando la zona de resistencia local. El nivel de soporte clave, que ha protegido contra nuevas caídas esta semana, se mantiene alrededor de $67. Fuente: xStation 5

