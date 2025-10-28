-
La corrección de 7 días en el precio del oro supera el 11% y la magnitud de los retrocesos de abril/mayo.
La caída se ve reforzada por una importante toma de beneficios de los ETFs.
La venta masiva se refuerza por el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.
La bajada del precio del precio del oro continúa, y la magnitud de la corrección ya supera los retrocesos observados en abril y mayo de este año. El nivel de corrección actual es comparable al de 2022, aunque este movimiento descendente se prolongó durante varios meses.
El precio del oro sigue cayendo
Las caídas desde el inicio de la corrección superan el 11%, mientras que la revalorización lograda en octubre se ha reducido drásticamente del 13% a tan solo el 1,5%. Esto significa que octubre podría convertirse en el primer mes con pérdidas desde julio si la corrección se extiende hasta el nivel de 3.857 dólares por onza. Cabe destacar también que la ola de ventas de julio fue mínima, situándose por debajo del 0,5%. Una corrección más significativa, no obstante, tuvo lugar entre noviembre y diciembre de 2024, cuando el precio del oro retrocedió un 4% en total.
La liquidación en el oro se debe a la mejora del sentimiento del mercado. El COMEX aumentó recientemente el margen requerido para mantener una posición en aproximadamente un 5% para el oro y un 8% para la plata. Esta medida se vio reflejada en las bolsas de futuros de Japón e India.
Por otro lado, algunos inversores que mantienen posiciones en ETFs han recogido parcialmente beneficios. Si analizamos todos los fondos, los ETFs están vendiendo oro al ritmo más rápido desde abril y mayo. Simultáneamente, el mayor ETF de oro del mundo, SDPR Gold Shares (GLD.US), con sede en EE. UU., experimentó su mayor salida diaria de capitales desde abril. El GLD está experimentando ahora su cuarto día consecutivo de salida de capital.
Precio del oro
El precio del oro cae por debajo de los 3.900 dólares por onza, rompiendo el retroceso del 38,2% y acercándose al soporte del retroceso del 50,0% de la última onda alcista. La magnitud de la corrección supera la observada en abril y mayo.
