🚩 El oro cae 1%

Los precios del oro y la plata caen este martes a pesar de los menores rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. El oro cotiza cerca de USD 4.500 por onza, mientras que la plata se mantiene ligeramente por encima de USD 76, con un fortalecimiento del dólar estadounidense ejerciendo presión sobre los metales preciosos mientras los precios del petróleo se disparan.

Los mercados vuelven a descontar riesgos relacionados con el petróleo tras los ataques estadounidenses sobre objetivos seleccionados en Irán, mientras que la incertidumbre en torno al Estrecho de Ormuz continúa siendo el principal canal geopolítico de transmisión que afecta a la energía, las expectativas de inflación y los metales preciosos.

El Brent (OIL) rebotó por encima de los USD 96 por barril y avanza cerca de un 3%, mientras que el WTI (OIL.WTI) volvió a la zona de USD 93 . Los mayores precios del petróleo y la persistente incertidumbre en Medio Oriente podrían respaldar mayores expectativas de inflación, un dólar estadounidense más fuerte y tasas de interés más elevadas, factores que finalmente ejercen presión sobre el oro.

El índice de precios de viviendas S&P/Case-Shiller se ubicó ligeramente por debajo de las expectativas, registrando un avance interanual del 0,8% frente al 0,9% esperado. La atención del mercado ahora se desplaza hacia los datos de confianza del consumidor estadounidense publicados por el Conference Board.

GOLD (gráfico D1)

Observando el gráfico del oro, el precio permanece por debajo del retroceso de Fibonacci del 38,2% y apenas por encima de la EMA200 línea roja, así como del retroceso de Fibonacci del 23,6% cerca de USD 4.450 por onza. Esta zona también marca un soporte clave, reforzado adicionalmente por el mínimo local de marzo. Por el lado alcista, la zona de USD 4.670 podría actuar como la resistencia más cercana, ya que coincide con el retroceso de Fibonacci del 38,2% y con el último impulso bajista representado por la gran vela roja del 15 de mayo.



Fuente: xStation5